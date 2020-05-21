بلومبيرغ: إيران أنفقت ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم الأسد

اهتمت وكالة الأنباء الأميركية بلومبيرغ بما قاله مشرع إيراني لصحيفة "اعتماد" شبه الرسمية -في تقدير نادر من قبل مصدر حكومي- بأن إيران أنفقت ما بين عشرين إلى ثلاثين مليار دولار في سوريا لدعم بشار الأسد ومحاربة تنظيم الدولة.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو البرلمان المنتهية ولايته الذي شغل عضوية لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية -في مقابلة نشرت أمس الأربعاء- إن على إيران "استعادة هذه الأموال من سوريا".

وبالمقارنة -كما أوردت بلومبيرغ- فإن ميزانية الدفاع الإيرانية بالكامل بلغت العام الماضي نحو سبعمئة تريليون ريال أو ما يعادل 1.6 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن الجمهورية الإسلامية أرسلت قواتها إلى سوريا ودعمت قوات أخرى هناك، أبرزها حزب الله اللبناني، منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد ذكرت أن إيران بدأت في الخروج من سوريا وإخلاء قواعدها هناك، وذلك عقب تكثيف تل أبيب غاراتها وقصفها الصاروخي على أهداف متعددة في مختلف أنحاء سوريا.

ونقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع -لم تسمها- قولها إن طهران بدأت وللمرة الأولى منذ دخولها سوريا، في تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك.