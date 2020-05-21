يتعرضون لاعتداءات متكررة.. أطباء السودان يهددون بالإضراب

هدد أطباء سودانيون اليوم الخميس بالإضراب عن العمل احتجاجا على تكرار حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب الموحد للأطباء الذي يضم لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين غداة اعتداء على طاقم طبي بمستشفى أم درمان غربي الخرطوم.

وطالب البيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتأمين الأطباء، وسرعة إقرار تشريع يقضي بحمايتهم وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

وأمهل البيان السلطات 3 أيام -تنتهي مساء السبت- لتنفيذ مطالبهم، قبل اتخاذ قرار جماعي بالانسحاب من المستشفيات والإضراب عن العمل، مضيفا "إما أن يتم تمرير هذا القانون الآن أو أن تتحملوا جميعكم المسؤولية المترتبة على ذلك".

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي كورونا، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، مما أدى إلى إصابة طواقم طبية بالفيروس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية باعتداء مرافقي مريض على طبيب ومعاونيه في مستشفى أم درمان (حكومي)، كما بث مغردون على مواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة، في حين لم يتضح سبب الاعتداء.

واشتكى الأطباء مؤخرا من تكرار حوادث الاعتداء عليهم من ذوي المرضى أو أفراد من القوات النظامية أثناء تأدية عملهم في المستشفيات.

ووفق أحدث إحصاء نشرته وزارة الصحة اليوم، سجلت البلاد 10 وفيات و410 إصابات بكورونا، مما رفع الإجمالي إلى 3 آلاف و138 إصابة، بينها 121 وفاة، و309 حالات تعاف.