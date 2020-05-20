مسؤول يمني: الإمارات ترصد ملايين الدولارات لإسقاط سقطرى

قال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني مساء أمس الثلاثاء إن الإمارات رصدت 30 مليون درهم إماراتي (8 ملايين دولار) دفعة جديدة لتمويل مساعي قوات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى شرقي اليمن.

وأوضح الرحبي في تغريدة عبر تويتر أن قائدا عسكريا منشقا عن الجيش اليمني وصل سقطرى قادما من الإمارات على متن سفينة شحن وبحوزته 30 مليون درهم، ويتعلق الأمر -حسب المتحدث نفسه- بقائد كتيبة السواحل العقيد محمد أحمد علي فعرهي.

وحسب تغريدة المسؤول اليمني، فإن الأموال التي جلبها العقيد فعرهي "مخصصة لتغطية نفقات التمرد في اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى، والذي سيطر عليه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

مليشيات الانتقالي في سقطرى تصعد حيث منعت مدير عام ميناءسقطرى رياض سعيد سليمان من الوصول إلى عملة في الميناء حيث قاموا بقطع الطريق عليه عبر مليشيات مسلحة من خارج المحافظة حيث كان من المفترض أن يتم تفريغ شحنة باخرة إماراتية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيشها — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 19, 2020

مهاجمة حديبو

ولفت الرحبي إلى أن عملية صرف وتوزيع هذه الأموال بدأت أول أمس الاثنين تزامنا مع بدء تحضيرات قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، وذلك عقب انسحاب القوات السعودية من مواقعها في المدينة.

وتشهد سقطرى بين حين وآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي.

وفي 11 من الشهر الحالي، طالبت وزارة الخارجية اليمنية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بالتدخل لإنقاذ سقطرى من تصعيد المجلس الانتقالي، وتخشى الحكومة من أن يؤدي العنف المتصاعد في الجزيرة إلى فقدانها موقعها في قائمة مواقع التراث العالمي.

يشار إلى أن سقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته ومكون من ست جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي قرب خليج عدن.