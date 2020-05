عقب تحذير أميركا.. إيران تتوعد برد "صارم" في مياه الخليج

قالت إيران اليوم الأربعاء إن ردها على أي استفزاز أميركي سيكون "صارما" وإن قواتها البحرية ستواصل مهامها في مياه الخليج، وذلك بعد تحذير البحرية الأميركية للسفن بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها مهددة بمهاجمة المخالفين.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي في ختام اجتماع للحكومة "أي عرقلة من جانب الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية ستواجه برد صار" واصفا مثل هذا العمل بأنه "يعد نوعا من القرصنة البحرية".

وأضاف حاتمي "الأميركيون والآخرون يعلمون تماما أننا لن نتردد إطلاقا في الرد على مثل هذا الأمر".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسؤول عسكري -لم يذكر اسمه- قوله إن وحدات البحرية ستواصل عملها المعتاد في مياه الخليج وخليج عمان "وفقا للمبادئ المهنية كما كان الوضع في الماضي".

وكان قد صدر تحذير مساء أمس عن القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية -ومقرها البحرين- بالابتعاد 100 متر عن سفنها، وإلا سيتم التعامل مع أي حالة أخرى على أنها تهديد.

وسبق أن هدد الرئيس دونالد ترامب في 22 من الشهر الماضي بتدمير أي زوارق حربية إيرانية تقترب من القطع البحرية الأميركية.

حادثة سابقة

وكان قد اقترب 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني (بين 9 و45 مترا) من ست سفن أميركية في 6 أبريل/نيسان الماضي أثناء قيامها بمهام تدريبية في مياه الخليج، ووصف الجيش الأميركي ما حدث بالسلوك الخطير والاستفزازي.

#ICYMI: Iranian #IRGCN vessels with weapons manned harassed #USSLewisBPuller (ESB 3) while operating in international waters in the North Arabian Gulf. U.S. crews took actions deemed appropriate to avoid a collision.

Learn more about the #USNavy's ESB: https://t.co/nhstyAIAOW pic.twitter.com/NBv13TRCSG

— U.S. Navy (@USNavy) April 16, 2020