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الخارجية المصرية: الجانبان المصري والسوداني بحثا ملف سد النهضة في اجتماع ضم رئيسي حكومتي البلدين

19/5/2020

الخارجية المصرية: الجانبان المصري والسوداني بحثا ملف سد النهضة في اجتماع ضم رئيسي حكومتي البلدين

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