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الأخبار
الخارجية المصرية: الجانبان المصري والسوداني بحثا ملف سد النهضة في اجتماع ضم رئيسي حكومتي البلدين
19/5/2020
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الخارجية المصرية: الجانبان المصري والسوداني بحثا ملف سد النهضة في اجتماع ضم رئيسي حكومتي البلدين
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