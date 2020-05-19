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كورونا.. ترامب يهدد بسحب عضوية بلاده من منظمة الصحة خلال شهر

ترامب اتهم منظمة الصحة بتجاهل تقارير أولية عن انتشار فيروس كورونا
ترامب اتهم منظمة الصحة بتجاهل تقارير أولية عن انتشار فيروس كورونا
19/5/2020

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب عضوية بلاده نهائيا من منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها ما لم تلتزم المنظمة خلال ثلاثين يوما بإجراء تحسينات جوهرية ملموسة، في حين تعهدت المنظمة الأممية بإجراء تحقيق مستقل بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا.

ونشر ترامب في تغريدة الرسالة التي تتضمن التهديد بسحب عضوية بلاده، وقد وجهها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وجدد في رسالته اتهامه للمنظمة بالتقصير والخضوع للصين بشأن انتشار جائحة كورونا.

وعدد الرئيس الأميركي في الرسالة أمثلة عما يعتبرها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.

وأضاف ترامب "من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم، ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الجائحة، قد كلفت العالم غاليا. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".

وكانت إدارة ترامب جمدت في منتصف أبريل/نيسان الماضي المساهمة المالية لأميركا في ميزانية المنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى خطورة فيروس كورونا، وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

تحقيق مستقل
من جهته، تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين بإطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة العالمية واستجابة المنظمة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقال ردا على اتهامات واشنطن إن منظمة الصحة حذرت بشكل سريع من مخاطر الفيروس.

وقال غيبريسوس إن اللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة في المنظمة نشرت تقريرها الأول عن الجائحة، وقد تضمن التقرير العديد من التوصيات للأمانة وللدول الأعضاء".

ورحب المسؤول نفسه بقرار جمعية منظمة الصحة الداعي لإجراء عملية تقييم محايدة ومستقلة بشأن الاستجابة لأزمة كورونا.

المدير العام لمنظمة الصحة تعهد بإجراء تحقيق مستقل بشأن استجابة المنظمة لأزمة كورونا

طلب للصين
وطالبت 61 دولة في المنظمة الصين بالتحقيق في نشوء فيروس كورونا، وأعربت تلك الدول في اجتماع لجمعية منظمة الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في المنظمة، عن قلقها العميق إزاء حجم الوفيات والإصابات الناجمة عن تفشي الفيروس، وضررها على أحوال الصحة العامة والاقتصاد والمجتمع.

بالمقابل، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في افتتاح المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة إن بلاده تصرفت بانفتاح وشفافية في الحرب على كورونا الجديد، وهي تدعم فكرة المراجعة الشاملة للاستجابة العالمية لهذا الفيروس "لاستخلاص الخبرات ومعالجة أوجه القصور".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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