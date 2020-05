كورونا.. ترامب يهدد بسحب عضوية بلاده من منظمة الصحة خلال شهر

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب عضوية بلاده نهائيا من منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها ما لم تلتزم المنظمة خلال ثلاثين يوما بإجراء تحسينات جوهرية ملموسة، في حين تعهدت المنظمة الأممية بإجراء تحقيق مستقل بشأن إدارة أزمة فيروس كورونا.

ونشر ترامب في تغريدة الرسالة التي تتضمن التهديد بسحب عضوية بلاده، وقد وجهها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وجدد في رسالته اتهامه للمنظمة بالتقصير والخضوع للصين بشأن انتشار جائحة كورونا.

وعدد الرئيس الأميركي في الرسالة أمثلة عما يعتبرها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020