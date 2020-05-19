ترامب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن أنه يتناول منذ نحو عشرة أيام -على سبيل الوقاية- عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد انتقاده لأسلوب تعامل منظمة الصحة العالمية مع الجائحة.

وأضاف ترامب أنه ليس مصابا بكوفيد-19، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، وقال للصحفيين في البيت الأبيض "أتناوله (العقار) منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع، أتناول حبة يوميا. في وقت ما سأتوقّف" عن تناول هذا الدواء.

وكانت السلطات الصحية الأميركية والكندية حذّرت في نهاية أبريل/نيسان الماضي من خطورة استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدامه يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة.

لكن الرئيس الأميركي قال للصحفيين إن تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّدا أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ أربعين عاما (…) الكثير من الأطباء يتناولونه".

والكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت دراسة نشرت قبل نحو عشرة أيام في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية أن تناول عقار هيدروكسي كلوروكين لم يؤدّ إلى أي تحسّن كبير أو تدهور كبير في حالة مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خطرة.

ترامب و"الصحة العالمية"

وبخصوص منظمة الصحة العالمية، قال ترامب الاثنين إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا".

وقال ترامب أثناء فعالية بالبيت الأبيض إنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وإنه كان يفكر في تخفيضه إلى أربعين مليون دولار، لكن البعض شعر بأن ذلك كثير.

وكشفت قناة فوكس نيوز الأميركية عن أن إدارة ترامب ستستأنف جزءا من التمويل لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إنها حصلت على رسالة مكونة من خمس صفحات، تفيد بأن إدارة ترامب ستقدم لمنظمة الصحة العالمية أموالًا بقدر ما تدفعه الصين في مجالات معينة.

وعندما سُئل ترامب عن سبب عدم إلقائه كلمة أمام اجتماع وزاري افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق أمس، أجاب قائلا "اخترت عدم الإدلاء ببيان. سأدلي ببيان لهم في وقت ما في المستقبل القريب، ولكن (…) أعتقد أنهم قاموا بعمل مؤسف جدا في الفترة الأخيرة".

وجدد ترامب مطالبته بإنهاء الإغلاق العام بالبلاد، الذي تم فرضه في إطار محاولات الحد من تفشي فيروس كورونا، وقال في تغريدة على تويتر "أعيدوا فتح بلادنا".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف المليون إصابة بكورونا، توفي منهم نحو 91 ألفا.

وحتى مساء الاثنين، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و837 ألفا، توفي منهم ما يقرب من 317 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و872 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المختص في رصد ضحايا الفيروس.