أمير قطر يستقبل وزير الخارجية العُماني ويتسلم رسالة من السلطان هيثم بن طارق

سلم وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الاثنين رسالة من سلطان بلاده هيثم بن طارق آل سعيد إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر التقى بن علوي بمكتبه بقصر البحر في العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما اجتمع وزير الخارجية العُماني مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها ليوسف بن علوي خليجيا، حيث زار الكويت الخميس الماضي لتسليم رسالة من سلطان بلاده إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.