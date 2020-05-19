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الأخبار|قطر

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية العُماني ويتسلم رسالة من السلطان هيثم بن طارق

18/5/2020

سلم وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الاثنين رسالة من سلطان بلاده هيثم بن طارق آل سعيد إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر التقى بن علوي بمكتبه بقصر البحر في العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما اجتمع وزير الخارجية العُماني مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها ليوسف بن علوي خليجيا، حيث زار الكويت الخميس الماضي لتسليم رسالة من سلطان بلاده إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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