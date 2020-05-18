8 حيل لاقتناء أغلى العلامات التجارية العالمية بأرخص الأسعار

زهراء مجدي

ما ندفعه أكثر في الملابس لا يعني أننا سنحصل دائما على الأفضل، فالقطعة التي كلفتك مئة دولار ربما تجدينها بعد شهر بربع ثمنها.

حينما يحدث ذلك، نشعر وقتها بالخديعة والندم على ما أنفقناه دون داع. ولكن ما هو خديعة بالنسبة لك فرصة ذهبية للآخرين الذين يعرفون كيفية اقتناء القطعة نفسها من علامة تجارية شهيرة بسعر أقل، ولتتعلمي ذلك يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة لاقتناص الفرص أثناء التسوق.

1- بالتأكيد قد لاحظت أثناء شرائك من علامتك المفضلة أن الاسم المدون على القطعة ليس اسم العلامة، وذلك لأن بعض دور الأزياء والعلامات التجارية لديها بالفعل عدد من الأسماء التجارية الفرعية تخرج من المصنع نفسه والشركة الأم ذاتها مع اختلاف الاسم فقط.

سبب ذلك أن الاسم الأكبر والمعروف يعرض من القطعة عددا قليلا جدا ليصبح سعرها أعلى، وفي الوقت نفسه تنتج الشركة القطعة ذاتها مرارا وتكرارا مما يؤدي لانخفاض سعرها بالجودة نفسها لكن بسعر أقل. وهنا يمكنك البحث عن الأسماء الفرعية من علامتك المفضلة للبحث عنها بين صفوف محلك المفضل -وخاصة أثناء العروض- أو البحث عن محلات بيع هذه الأسماء الفرعية بنفسها والتسوق منها.

2- إذا اخترت الشراء من المحال أو عبر الإنترنت فلا تشتري أبدا ملابس الصيف في فصل الصيف أو الربيع (موسم الاستعداد للصيف) واقتني ما تريدينه في خارج الموسم تماما. ففي بداية الشتاء تحاول محلات التجزئة توفير مساحة لبضائع الشتاء، ولذلك تبدأ الخصومات، ولكن انتظري للخطوات الثلاث القادمة.

لا تدعي شغفك يبدد أموالك (مواقع التواصل) اقتناص الفرص

3- لا تتسرعي بالشراء فور الإعلان عن الخصومات، فطوال يوليو/تموز وأغسطس/آب ستظل المتاجر مستمرة في تعديل أسعارها، لترتفع العروض من 50% إلى 70% وحتى إلى قطعة ومعها أخرى مجانا، ولو كان ذلك مقابل أنك سوف تضطرين لتخزين الملابس الجديدة لبضعة أشهر، فإنها طريقة رائعة للحصول على ملابس ثمينة بأسعار مناسبة.

4- من أفضل النصائح لاقتناص الفرص في الخصومات شراء المعاطف في أبريل/نيسان، والأحذية في مارس/آذار، وملابس السباحة في سبتمبر/أيلول. ولكن تأكدي من سياسة الاسترجاع في هذه الأشهر لأنه قد لا يكون في إمكانك إعادتها باعتبارها قطعا في غير موسمها ولن يتسنى لهم بيعها بعد ذلك.

5- إذا قررت شراء ملابس في غير موسمها سيكون عليك اختيار القطع الكلاسيكية الطابع، كالقمصان بالنسبة للنساء، والأحذية الفخمة ذات الطابع الهادئ والبنطلونات المناسبة لأي وقت دون المزيد من الزينة، ولا تختاري أية قطعة من موضة العام الحالية.

مواقع التسوق

6- هناك مواقع متخصصة في بيع العلامات بخصم قد يصل إلى 80%، وليس عليك سوى المتابعة اليومية لآخر العروض، أو التسجيل ببريدك الإلكتروني لتصلك كل الأخبار، مثل ذي أوت نت "The outnet"، نت آبورتر "Net-a-porter".

موقع فانت بريفي "VENTE-PRIVEE" يقدم آخر كل موسم خصما كبيرا يقترب من 90% على ملابس النساء والرجال والأطفال والإكسسوارات، وحتى الأدوات المنزلية، يمكن متابعته لشراء قمصان وفساتين استثنائية بأقل من 25 دولارا، وتعلمي اقتناء الفرص لأن المعروض بهذا السعر لا يبقى كثيرا.

موقع مثل درس فور لس "Dress-for-less" لا يقدم خصومات أكثر من 70% فقط، وعكس المواقع الأخرى لن تكوني في عجلة من أمرك للحاق بأفضل الأسعار، وستجدين عبره أحدث أزياء تومي هيلفيغر.

لا تتسرعي بالشراء فور الإعلان عن الخصومات (بيكسابي)

7- تعمل العلامات التجارية العالمية على عرض الملابس والإكسسوارات بأسعار أقل على الإنترنت لتوفير سعر التوزيع والشحن والعرض في كل دولة، ويعد البحث على أمازون أفضل وأسهل طريقة للحصول على قطعك المفضلة بسعر أقل من متاجر البيع بالتجزئة.

8 -ولكن النصيحة الأهم ألا تدعي شغفك ينفق أموالك بدلا منك، لأن ما يطلق عليها مواقع فلاش سيلز "Flash sales" ستجعلك مفلسة ترتدي أغلى العلامات، لأنها تعتمد على عرض واحد في اليوم بأقل سعر ممكن، ومن أمثلة هذه المواقع آديل Adeel، وغيلت Gilt، زولي Zulily، وهوت لوك HauteLook.