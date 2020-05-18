رويترز: بن لادن السعودية ودناتا الإماراتية تخفضان الوظائف بسبب كورونا

نقلت رويترز عن مصادر أن مجموعتي "بن لادن" السعودية و"دناتا" التابعة لمجموعة الإمارات، خفضتا آلاف الوظائف وقلصتا رواتب الموظفين بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط الشركتين.

وتهيمن "بن لادن" على قطاع التشييد السعودي منذ سنوات، وهي أساسية في خطط البلاد لمشروعات السياحة والبنية التحتية الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط بحلول العام 2030.

وتظل هذه الخطط عرضة للتأثر بفعل تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، مما يجبر الحكومة على كبح الإنفاق وزيادة الاقتراض.

وقالت المصادر إن الآلاف من موظفي المجموعة إما سُمح لهم بأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع إنشاء بالأماكن المفتوحة والأماكن التي يعرقل فيها تفشي فيروس كورونا العمل.

وأضافت هذه المصادر أن المجموعة فرضت تخفيضات رواتب بنسب تتراوح بين 30 و70% وألغت البدلات الأخرى مثل النقل، في مسعى لخفض النفقات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت رويترز أن المجموعة تبحث عن مستشار لخفض التكاليف وإعادة هيكلة دين مجمع ناطحات سحاب في مكة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود لإعادة هيكلة مجموعة التشييد بعد أن حصلت الحكومة من أفراد عائلة بن لادن على حصة تبلغ 35% بعدما شملتهم حملة ضد ما وصف "بالكسب غير المشروع" شنتها الرياض أواخر العام 2017.

مجموعة الإمارات

وفي الإمارات قالت مصادر إن "دناتا" لخدمات المطارات التابعة لمجموعة "الإمارات"، سرحت بعض الموظفين ومنحت آلافا آخرين إجازة غير مدفوعة الأجر، مع تراجع كبير للأنشطة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت دناتا -التي توظف 45 ألفا حول العالم في قطاعاتها لخدمات المطارات والسفر في أنحاء العالم- الشهر الجاري انخفاض الأرباح السنوية بنسبة 57% بعد أن قوضت الجائحة الطلب على السفر.

وذكر مصدران أن المجموعة استغنت عن عدد من العاملين في مطار آل مكتوم بدبي، بينما ذكرت ثلاثة مصادر أخرى أن الآلاف منحوا إجازة بدون أجر، وفق ما أوردته رويترز.

وصرح متحدث باسم المجموعة لرويترز أن "عددا كبيرا من الموظفين" منحوا إجازة غير مدفوعة الأجر وأن البعض جرى تسريحه. ولم يذكر المتحدث أو المصادر عدد العاملين المتضررين.

وقال المتحدث إن العديد من عمليات "دناتا" أصبح دخلها "صفرًا" نتيجة الجائحة، وإن المجموعة اضطرت لأخذ "خطوت صعبة" لتعديل نموذج العمل بسبب ضبابية المستقبل.

وأمس الأحد نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن مجموعة "الإمارات" تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة، لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا.