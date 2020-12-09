هذا ما فعله أوستن مرشح بايدن لحقيبة الدفاع في العراق

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع، وهو الذي قاد القوات الأميركية لدخول العاصمة العراقية (بغداد) عام 2003.

تعرّف بايدن وأوستن على بعضهما البعض في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017)، عندما قاد نائب الرئيس السابق سياسة العراق، وكان أوستن آخر قائد للقوات الأميركية في هذا البلد.

وأدى أوستن دورا رئيسيا في زيادة عدد القوات الأميركية في العراق عام 2007 أيام العنف الطائفي، وكان مسؤولا عن تنفيذ قرار أوباما سحب 50 ألف عسكري أميركي من العراق عام 2011، وهو القرار الذي لم يوافق عليه.

وقبل ذلك كان للقائد العسكري دور مهم في تنفيذ مهمات دقيقة بالعراق، من أبرزها قيادته للقوات الأميركية عند غزو بغداد عام 2003، حيث عمل مساعدا لقائد فرقة المشاة الثالثة.

وتولى أوستن قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" (Centcom) بين عامي 2013 و2016، وكان مسؤولا عن القوات الأميركية المكلفة بطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا والعراق.

وأوستن (67 عاما) خريج أكاديمية "ويست بوينت" (West Point) العسكرية المرموقة، وخدم أكثر من 40 عاما في الجيش، قبل التقاعد عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع، كما فعل عدد من الجنرالات السابقين.