مكونة من 18 وزيرا.. سعد الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس عون

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدّم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون مكونة من 18 وزيرا، على أساس الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي.

وعقب لقائه مع عون في قصر الرئاسة، قال الحريري "إن شاء الله الأجواء إيجابية، والرئيس عون وعدني بأنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي".

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- "الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت وإعادة الثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".

وبعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة تقوم على تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين، لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.

الثاني في أسبوع

يذكر أن لقاء اليوم الأربعاء بين الحريري وعون هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، حيث التقيا يوم الاثنين.

وكلف عون -في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليفها.

وستحل الحكومة المقبلة محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

وفي حال تمرير حكومة الحريري، ستكون هذه المرة الرابعة له على رأس الحكومة؛ إذ تولى الأولى في 2009، والثانية عام 2016، في حين انهارت حكومته الثالثة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية، وخلفه بعدها حسان دياب.