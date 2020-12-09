مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت اليوم على مشروعي قانونين لتعطيل صفقة سلاح للإمارات

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على مشروعي قانونين لتعطيل صفقة سلاح لدولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يفتح المجال للنقاش لمدة أقصاها 4 ساعات قبل التصويت المتوقع على الأرجح الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي السياق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونغرس لعرقلة الصفقة المرتقبة مع الإمارات.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي، عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة"، بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35" (F-35)، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14 ألفا من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة.

ويستلزم القانون الأميركي قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي أعلنوا الشهر الماضي عزمهم على التقدم بتشريعات منفصلة لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة متطورة تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

ووقتها قال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول إنهم سيقدمون 4 قرارات لمواجهة خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز "ريبر" (Reaper) ومقاتلات من طراز "إف-35" وصواريخ جو جو.

وأوضح المشرّعون أن إدارة ترامب -التي سعت لتسريع بيع الأسلحة المتطورة- تحايلت على عملية المراجعة العادية للكونغرس، وكشفوا عن أن وزارتي الخارجية والدفاع رفضتا أيضا الرد على الاستفسارات حول كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمبيعات المقترحة.

وسبق لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن أعلن أن بلاده وافقت على بيع مقاتلات إف-35 وأسلحة متطورة أخرى للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار.

وأضاف بومبيو -في بيان أصدرته الخارجية الأميركية الشهر الماضي- أن تلك المعدات تتضمن ما قد يبلغ 50 مقاتلة من طراز "إف-35" و18 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper)، وحزمة ذخائر مختلفة، إضافة إلى مجموعة من الذخائر جو جو وجو أرض.