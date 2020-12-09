جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد.. انطلاق الفعاليات في تونس وتدشين نصب تذكاري عالمي

احتضنت العاصمة التونسية صباح اليوم فعاليات النسخة الخامسة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، وسط حضور لافت لشخصيات محلية ودولية.

وتحاول دولة قطر من خلال إحداث هذه الجائزة تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة، فضلا عن تأكيد ريادتها في مكافحة الفساد على نطاق عالمي، وتكريم وتشجيع كل من ساهم من أشخاص أو مؤسسات في محاربة هذه الظاهرة عالميا.

وعبر الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد والجريمة والمخدرات، في تصريح خاص للجزيرة نت، عن سعادته بأن تكون تونس أول بلد عربي يحتضن الجائزة لهذا العام.

وأشار إلى أن "هذا الاختيار يعد تقديرا من سمو الأمير تميم بن حمد للمكانة التي يحظى بها الشعب التونسي وللرئيس قيس سعيد، فضلا عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون".

واعتبر أن بلوغ الجائزة هذه السنة نسختها الخامسة هو محاولة لتكريس ثقافة محاربة الفساد والدفع نحو مزيد من إصدار التشريعات والقوانين المحاربة للفساد في كل دولة.

الدكتور علي بن فطيس المري خلال إشرافه على حفل توزيع الجوائز (الجزيرة)

مقاربة جديدة

من جانبه، عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة مسجلة عن شكره لمنظمي هذه الجائزة وللجهود المضنية التي بذلوها، معربا عن أمله في أن "تتبلور أفكار جديدة لوسائل جديدة لمقاومة الفساد ولمقاومة المفسدين".

وتابع "كان من المفترض أن أكون بينكم اليوم ولكن حالت بيني وبين الحضور المباشر معكم التزامات ومواعيد متلاحقة وكثيرة.. ولكنّني معكم، وسأعمل على متابعة أعمالكم وما ستتوصّلون إليه من نتائج وتوصيات".

ودعا في كلمته إلى ضرورة البحث عن مقاربة جديدة لمكافحة الفساد تنضاف للنصوص والتشريعات وصولا إلى مقاومة أسباب الظاهرة وانتشارها في عديد المجتمعات.

خلال تدشين النصب التذكاري لجائزة الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد بالعاصمة تونس (الجزيرة)

وخلال فعاليات الحفل، كشف النائب العام القطري بمعية رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد عماد بوخريص عن مجسم ليد فولاذية تم تركيزها قبالة قصر المؤتمرات بالعاصمة، تشكل شعار الجائزة، فضلا عن أنها عادة حرصت الجهة المنظمة على أن تقوم بها في كل بلد مستضيف.

ويحمل مجسم اليد الفولاذية معاني الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد، كما تمثل القوة والعزم في هذه المعركة ضد هذا الوباء العالمي الذي ينخر الشعوب والدول.

تفاصيل الجوائز

وتم بالتوازي تكريم الفائزين بالنسخة الخامسة لهذه الجائزة عن 4 فئات، حيث أسندت جائزة البحث الأكاديمي والمواد التعليمية لفائزين هما: آدم جرايكر من أستراليا، ومايكل ليفاي من المملكة المتحدة.

خلال حفل افتتاح الجائزة (الجزيرة)

ومنحت الجائزة الثانية عن فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد إلى سيميهيبا أندريو مازافاريفا من مدغشقر، ومعهد دراسة الديمقراطية من بلغاريا.

وفاز رياض القبيسي من لبنان بالفئة الثالثة من الجائزة للابتكار ومكافحة الفساد، مناصفة مع معهد المرصد السياسي والاجتماعي البيئي من البرازيل.

أما الفئة الرابعة والأخيرة للإنجاز المتميز فقد منحت جائزتها لمؤسسة بيردانا للقيادة من ماليزيا.