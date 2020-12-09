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بالفيديو.. تعرف على مصاطب المسجد الأقصى

9/12/2020

تضم ساحات الأقصى المبارك أكثر من 40 مصطبة ومحرابا تشكل معالم مميزة لهذا المسجد الشريف.

والمصطبة عبارة عن مساحة مسطحة ترتفع ببناء أقل من متر عن سطح الأرض، وتبنى عادة من الحجر، ويتم الوصول إليها من خلال عدة درجات.

وتستخدم للجلوس والصلاة والتدريس خاصة فصل الصيف، وفي بعض الأحيان تخدم بعض المباني الموجودة حولها كأن تكون حول سبيل أو قبّة أو في إحدى زوايا صحن الصخرة، وقد أنشئت مصاطب لغرض تخليد الشهداء أو العلماء أو المدن.

ولا يعرف أول من بنى مصاطب الأقصى المبارك، على وجه التحديد، إذ يقول بعض المؤرخين إنها عُرفت منذ العهد الأموي، وآخرون ينسبونها إلى حقبة المماليك، ومن المؤرخين من يردها إلى زمن الدولة العثمانية.

في هذا الفيديو من إعداد "ميدان القدس" نتعرف على مصاطب الأقصى.

المصدر : مواقع إلكترونية
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