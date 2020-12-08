البث الحي
نزاعات إقليمية|أخبار|إيران

اغتيال فخري زاده.. طهران تعلن اعتقال متورطين وتتوعد بالرد قريبا

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران (الأناضول)
العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران (الأناضول)
8/12/2020

أعلن أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني أنه تم اعتقال بعض المشاركين في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الشهر الماضي، متوعدا "بالرد قريبا".

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني "لن يفلت من العدالة مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم".

وأضاف للتلفزيون الإيراني "تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا".

وأعلنت طهران في 27 من الشهر الماضي وفاة فخري زاده متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل "عناصر إرهابية" في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند (شرق طهران).

وأفاد مراسل للتلفزيون الرسمي من المكان بأن شاحنة صغيرة على متنها متفجرات انفجرت أمام سيارة العالم النووي، وأطلق مسلحون النار عليها. ووجه مسؤولون إيرانيون أصابع الاتهام لإسرائيل.

ويوصف فخري زاده بأنه رأس "البرنامج النووي الإيراني"، الذي تحاربه الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان تسعيان إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، في حين تؤكد إيران أنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية وليس السلاح.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تقرير عن مخطط للموساد لاغتيال فخري زاده.. بايدن ينتقد سياسة ترامب تجاه إيران وألمانيا تطالب بتعديل الاتفاق النووي

قال بايدن إن سياسة ترامب عقّدت جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالب وزير الخارجية الألماني بتعديل الاتفاق النووي، في حين كشفت صحيفة إسرائيلية عن أن الموساد كان يخطط لاغتيال فخري زاده.

المزيد من سياسي

أزمة المتوسط.. تركيا تطالب أوروبا بوساطة نزيهة وتتوعد مستهدفي مصالحها

سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" خلال عمليات سابقة في المتوسط (الأناضول)

اليونان: نجحنا في تحويل أزمة شرق المتوسط إلى خلاف تركي أوروبي

(الجزيرة)

عقب اجتماع أوروبي.. ألمانيا تحث على مواصلة الحوار مع تركيا واليونان تطالب بإجراءات وأردوغان يحذر من العمى الإستراتيجي

أردوغان أكد أن تركيا لا تسعى للتصعيد وطالب بعقد مؤتمر لحل الخلافات (الأناضول)

مطلب بإشراك السود في المناصب الأربعة الكبرى.. بايدن يختار وزيرا للصحة ومديرة لمركز الأمراض المعدية

خافيير بيسيرا من أصول لاتينية، ويشغل حاليا منصب المدعي العام بكاليفورنيا (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر

الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد لنادي باشاك شهير التركي احتج على تعرضه للإساءة (رويترز)

من أجمل البنايات في العالم.. قصور صدام التي ورثها معارضوه

أحد القصور الرئاسية في العاصمة بغداد (غيتي)

يقدم دروسا لطلاب في 83 دولة.. معلم هندي فاز بمليون دولار فتبرع بنصفه لمنافسيه

حصل الهندي رانجيتسين ديسيل على جائزة المعلم العالمية لعام 2020 (مواقع التواصل الاجتماعي)

حصاد دوري الأبطال.. رونالدو يتفوق على ميسي وإقصاء مانشستر يونايتد وتألق المغربي النصيري

رونالدو أحرز ثنائية في معقل غريمه الأرجنتيني (غيتي)