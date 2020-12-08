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نزاعات إقليمية|أخبار|تركيا

أزمة المتوسط.. تركيا تطالب أوروبا بوساطة نزيهة وتتوعد مستهدفي مصالحها

سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" خلال عمليات سابقة في المتوسط (الأناضول)
سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" خلال عمليات سابقة في المتوسط (الأناضول)
8/12/2020

طالبت تركيا اليوم الاتحاد الأوروبي بأن يكون "وسيطا نزيها" في حل الخلافات بينها وبين واليونان في أزمة شرق المتوسط، كما توعدت من يستهدف مصالحها في ليبيا بـ"عواقب وخيمة".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بعيدا عن النقاط السلبية، ومن خلال اتخاذ الطرفين خطوات إيجابية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره المجري بيتر زيجارتو في العاصمة أنقرة، أكد جاويش أوغلو أن بلاده تريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس عضوية كاملة.

وأضاف أن المشكلات بين الطرفين لا يمكن أن تحل إلا إذا تعامل الاتحاد الأوروبي بمنطق سليم في قمة مقررة هذا الأسبوع وبعدها.

وقال إن اليونان واصلت خطواتها "الاستفزازية" في المنطقة رغم جهود تركيا لاستخدام الدبلوماسية، مضيفا أن أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي التصرف كوسيط نزيه وموضوعي في الخلاف.

 

"تتحدى القانون"

في المقابل، هاجم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تركيا، معتبرا أنها تتحدى القانون الدولي وتخلق مشاكل في المنطقة وتهدد باستخدام القوة ضد اليونان.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إنهم لم ينجحوا في المساعدة في حل خلاف تركيا مع اليونان وقبرص -العضوين في الاتحاد- على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة بعد غد الخميس.

وقال الاتحاد الأوروبي إن فرض منع توريد السلاح إلى تركيا ليس قائما في الوقت الراهن، وإن قرار أي دولة من الدول الأعضاء هو قرار فردي وليس جماعيا.

"عواقب وخيمة"

وفي سياق متصل، نددت وزارة الخارجية التركية بشدة، باحتجاز قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر سفينة تركية تحمل اسم "مبروكة"، وترفع علم دولة جامايكا، وإلقاء القبض على طاقمها، أثناء توجهها إلى مدينة مصراتة الليبية.

وأكد البيان ضرورة ضمان عودة السفينة لمتابعة رحلتها المخطط لها في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن القوات التابعة لحفتر ما زالت مستمرة في "تجاوزاتها"، على الرغم من المسيرة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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