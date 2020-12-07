مدججة بالسلاح.. أقوى عصابات المخدرات بالمكسيك تعلن الحرب على "إل تشابو" الشهيرة

أعلنت عصابة "جاليسكو نيوجنيريشن كارتل" المعروفة اختصارا باسم "سي جيه إن جي" (CJNG)، الحرب على عصابة "إل تشابو" الشهيرة، وذلك بسبب النزاع على السيطرة على ولاية زاكاتيكاس غربي المكسيك.

وقد توسّع نشاط عصابة جاليسكو في السنين الأخيرة، ولا سيما في الغرب، وهي توصف بأنها أخطر عصابة مخدرات في البلاد.

ونشرت هذه العصابة الشهر الماضي فيديو لأفراد منها وهم يحملون أسلحة أوتوماتيكية على متن مركبات، وقالت في فيديو آخر نشرته إنها وصلت إلى ولاية ميتشواكان، متوعدة بتدمير باقي عصابات المخدرات في المنطقة، وذلك ضمن صراع السيطرة على ممرات تهريب المخدرات.

ونقل موقع صحيفة "ديلي ستار" الأميركية عن المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية روبرت ألمونتي، أن فيديو العصابة يتضمن تحذيرا لباقي العصابات المنافسة لها بأنها تعتزم السيطرة على ميتشواكان الواقعة غربي العاصمة مكسيكو، مهددة كل من يعترض طريقها. وأضاف ألمونتي أن قادة باقي عصابات المخدرات سيردون على تهديد عصابة "جاليسكو" بالمزيد من العنف.

ما تراهم ليسوا شرطة ولا قوات خاصة أو جيش.. هؤلاء عصابة مخدرات مكسيكية اسمها:

Jalisco New Generation Cartel

واختصاراً (CJNG)

مقرهم ولاية خاليسكو غرب البلاد ويتحكمون في الولاية بشكل شبه كامل وكأنهم دولة أخرى ويشنون حرباً ضد القوات الحكومية.pic.twitter.com/R49kFp8Zv9 — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) July 18, 2020

تهديد سابق

وكانت عصابة "سينالوا" (Sinaloa Cartel) -وهي تسمية عصابة إل تشابو- قد نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صورا لمسلحين تابعين لها في ولاية ناياريت غربي المكسيك التي تسيطر عليها عصابة جاليسكو، وأعلن المسلحون بدء "عملية إم زد"، ووعدوا بالانتقام، وهددوا بتصفية مسؤولين حكوميين محليين في الولاية.

ويشير حرفا "إم زد" (MZ) إلى إسماعيل إل مايو زامبادا الذي تولى قيادة عصابة إل تشابو عقب اعتقال السلطات المكسيكية زعيم العصابة خواكين غوزمان، المعروف بـ"إل تشابو"، وترحيله في بداية العام 2019 إلى الولايات المتحدة، لأنه كان مطلوبا لديها بتهم ارتكاب جرائم قتل واتجار بالمخدرات. وفي يوليو/تموز من العام الماضي، حكم القضاء الأميركي على غوزمان بالسجن مدى الحياة.

ورغم أن عصابة "إل تشابو" تظل عصابة قوية جدا وهي الأشهر في تاريخ المكسيك، فإن قوة جاليسكو زادت في الفترة الأخيرة، وأصبحت حاضرة في 35 ولاية على الأقل في المكسيك وبورتوريكو.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدرت السلطات المكسيكية أن عصابة جاليسكو -التي يقودها نيميسيو إل مينشو أوسغويرا سيرفانتيش، وهو حليف سابق لعصابة إل تشابو- مسؤولة عن ثلث كمية المخدرات المهربة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.