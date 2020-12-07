حصد ثلثي الأصوات بالانتخابات.. تحالف الرئيس الفنزويلي يستعيد السيطرة على البرلمان

استعاد الحزب الاشتراكي الموحد بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد، إثر فوزه في انتخابات تشريعية جرت أمس الأحد قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، واتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، وتعرضت لانتقادات دولية ولا سيما من الولايات المتحدة التي وصفتها بالمزورة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أنديرا ألفونزو، إن التحالف الداعم للرئيس مادورو حصل على 67.7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5.2 ملايين من أصل 20.7 مليونا يحق لهم التصويت.

وأضافت أن قسما صغيرا من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18% من الأصوات، وقد تنافس 14 ألف مرشح في الانتخابات لشغل 277 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي يصف سلطة مادورو بغير الشرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وتقول المعارضة إن تنظيم هذه الانتخابات محاولة تزوير لتغيير تركيبة البرلمان وتمكين مادورو من السيطرة عليه، وتستعد لتنظيم استفتاء شعبي بعد أيام من هذه الانتخابات بشأن استمرار مادورو في السلطة.

وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية جراء العقوبات الأميركية الصارمة التي تكبل صادرات البلاد النفطية، وقد أدت هذه الأزمة إلى هجرة نحو 5 ملايين مواطن من البلاد.

دعوة غوايدو

ودعا زعيم المعارضة غوايدو -رئيس البرلمان المنتهية ولايته- الفنزويليين إلى المشاركة في استفتاء شعبي يجري في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينوي غوايدو الاعتماد عليه لتمديد ولايته على رأس البرلمان إلى ما بعد تاريخ انتهاء الولاية في 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

RT @WHNSC: مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين: "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس الديمقراطية. يواصل نظام مادورو غير الشرعي تقويض الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات برلمانية مزورة اليوم. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 6, 2020

وتضع الانتخابات الحالية نهاية لمسار بدأ في 2015، عندما احتفلت المعارضة الفنزويلية بالفوز في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، لكن المحاكم نحت صلاحياتها التشريعية جانبا، وجرى إنشاء هيئة ذات صلاحيات واسعة في عام 2017 تعرف باسم الجمعية التأسيسية الوطنية.

ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الانتخابات الحالية في فنزويلا بأنها مزورة، وقال في تغريدة على تويتر إن النتائج التي يعلنها نظام الرئيس مادورو لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي، وإن ما يجري هو تزوير وخداع وليس انتخابات.

واعترفت أكثر من 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا، بعد أن رفضت معظم الدول الغربية إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 في انتخابات وصفتها بأنها مزورة.

ورغم حملة العقوبات والضغط الدبلوماسي التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن مادورو ظل في السلطة مدعوما من قبل جيش بلاده ودول مثل روسيا وكوبا والصين وإيران.