ليبيا.. قوات حفتر تعلن الطوارئ بمحيط سرت وفرقاء الأزمة يحسمون غدا آلية اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت غرفة عمليات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حالة الطوارئ القصوى لوحداتها المنتشرة في محيط سرت (الواقعة شمال البلاد) وإلى الغرب من هذه المدينة، في وقت يصوت أعضاء الملتقى السياسي الليبي غدا للحسم بين طريقتين لتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

وأمرت غرفة عمليات قوات حفتر بالتبليغ عن أي تحركات لما وصفته بالعدو، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها، وأصدرت الغرفة تعليمات بوقف منح إجازات لمقاتليها وقادتها، ومنعت إصدار الأوامر للآليات المسلحة بمغادرة مواقعها.

وفي وقت سابق، أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق أن مجموعة جديدة من مرتزقة شركة فاغنر الروسية عززت مواقعها بمنطقة "الخزان" إلى الغرب من سرت، وقامت بتجهيز رادار جديد في المنطقة.

ويسود البلاد منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف النار بين قوات الوفاق وقوات حفتر، رغم ما يتخلله من خرق بين الفينة والأخرى من لدن الأخيرة، في وقت يحقق فيه أطراف الأزمة تقدما بالمباحثات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة، والاتفاق على الملفات الكبرى سياسيا وعسكريا من أجل إنهاء الصراع.

الملتقى السياسي

وفي هذا السياق، صوت 71 من أعضاء الملتقى السياسي أمس السبت، عبر تطبيق الاتصال المرئي، على آليات اختيار السلطة التنفيذية المكونة من رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية.

وقال مصدر من أعضاء الملتقى للجزيرة إن آلية اختيار السلطة التنفيذية تنص على أن يرشح أعضاء كل إقليم من أقاليم البلاد الثلاثة عضوين للمجلس الرئاسي، على أن يختار أعضاء الملتقى كدائرة واحدة رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية من المترشحين، وقد حصلت هذه الآلية على 39 صوتا.

وأما الآلية الأخرى، فيرشح فيها أعضاء كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي ومرشحا لرئاسة الحكومة، على أن يختار أعضاء الملتقى مجتمعين رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وقد حصلت هذه الآلية على 24 صوتا.

وسيتم التصويت غدا الاثنين على إحدى الآليتين للحصول على النسبة المطلوبة التي تبلغ 75%، ليعتمد كآلية نهائية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

البعثة الأممية

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن أعضاء الملتقى السياسي الليبي، الذي اجتمعوا آنذاك حضوريا في تونس، اتفقوا على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد.

وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إن البعثة ملتزمة باحترام قرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المتخذ أخيرا في تونس، والقاضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس توافقي. وأشادت وليامز في بيان بالتزام أعضاء الملتقى بإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وداعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل، بشكل بناء، مع ملتقى الحوار السياسي لإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

يُشار إلى أن ليبيا تعاني من صراع سياسي وعسكري منذ سقوط نظام معمر القذافي آخر عام 2011، وقد زاد هذا الصراع عقب تدخل قوى دولية وإقليمية في دعم طرفي الصراع السنين الأخيرة، وهما حكومة الوفاق وحفتر.