البث الحي
أخبار

ليبيا.. قوات حفتر تعلن الطوارئ بمحيط سرت وفرقاء الأزمة يحسمون غدا آلية اختيار السلطة التنفيذية

مركبات تابعة لقوات حفتر بمدينة سرت (الجزيرة-أرشيف)
مركبات تابعة لقوات حفتر بمدينة سرت (الجزيرة-أرشيف)
6/12/2020

أعلنت غرفة عمليات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حالة الطوارئ القصوى لوحداتها المنتشرة في محيط سرت (الواقعة شمال البلاد) وإلى الغرب من هذه المدينة، في وقت يصوت أعضاء الملتقى السياسي الليبي غدا للحسم بين طريقتين لتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

وأمرت غرفة عمليات قوات حفتر بالتبليغ عن أي تحركات لما وصفته بالعدو، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها، وأصدرت الغرفة تعليمات بوقف منح إجازات لمقاتليها وقادتها، ومنعت إصدار الأوامر للآليات المسلحة بمغادرة مواقعها.

وفي وقت سابق، أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق أن مجموعة جديدة من مرتزقة شركة فاغنر الروسية عززت مواقعها بمنطقة "الخزان" إلى الغرب من سرت، وقامت بتجهيز رادار جديد في المنطقة.

ويسود البلاد منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف النار بين قوات الوفاق وقوات حفتر، رغم ما يتخلله من خرق بين الفينة والأخرى من لدن الأخيرة، في وقت يحقق فيه أطراف الأزمة تقدما بالمباحثات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة، والاتفاق على الملفات الكبرى سياسيا وعسكريا من أجل إنهاء الصراع.

الملتقى السياسي

وفي هذا السياق، صوت 71 من أعضاء الملتقى السياسي أمس السبت، عبر تطبيق الاتصال المرئي، على آليات اختيار السلطة التنفيذية المكونة من رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية.

وقال مصدر من أعضاء الملتقى للجزيرة إن آلية اختيار السلطة التنفيذية تنص على أن يرشح أعضاء كل إقليم من أقاليم البلاد الثلاثة عضوين للمجلس الرئاسي، على أن يختار أعضاء الملتقى كدائرة واحدة رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية من المترشحين، وقد حصلت هذه الآلية على 39 صوتا.

وأما الآلية الأخرى، فيرشح فيها أعضاء كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي ومرشحا لرئاسة الحكومة، على أن يختار أعضاء الملتقى مجتمعين رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وقد حصلت هذه الآلية على 24 صوتا.

وسيتم التصويت غدا الاثنين على إحدى الآليتين للحصول على النسبة المطلوبة التي تبلغ 75%، ليعتمد كآلية نهائية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

البعثة الأممية

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن أعضاء الملتقى السياسي الليبي، الذي اجتمعوا آنذاك حضوريا في تونس، اتفقوا على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد.

وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إن البعثة ملتزمة باحترام قرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المتخذ أخيرا في تونس، والقاضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس توافقي. وأشادت وليامز في بيان بالتزام أعضاء الملتقى بإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وداعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل، بشكل بناء، مع ملتقى الحوار السياسي لإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

يُشار إلى أن ليبيا تعاني من صراع سياسي وعسكري منذ سقوط نظام معمر القذافي آخر عام 2011، وقد زاد هذا الصراع عقب تدخل قوى دولية وإقليمية في دعم طرفي الصراع السنين الأخيرة، وهما حكومة الوفاق وحفتر.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

إصابة أطفال وتدمير منازل.. حكومة الوفاق الليبية تتهم قوات حفتر بخرق وقف إطلاق النار في أوباري

أبدى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو استغرابه إزاء صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد.

المزيد من أخبار

السودان.. وزير الإعلام ينتقد انفراد الجيش بملف التطبيع مع إسرائيل

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأوروبية)

الكويت.. القبائل والمعارضة أكبر الفائزين بالانتخابات وتوقعات بفصل تشريعي ساخن

رئيس الحكومة صباح الخالد يشارك في التصويت تزامنا مع استقالة حكومته وفقا للدستور (الأناضول)

كل الأطفال فلاسفة.. لماذا يصوغ الصغار الأسئلة المدهشة الأكثر عمقا؟

الاكتشافات المتعلقة بإمكانات الأطفال الفكرية لا تزال تتطور وتذهل العالم وتؤكد قدرتهم على ممارسة الفعل الفلسفي (غيتي)

صناعة تطبيقات الهواتف الذكية.. هل تتوفر لها بيئة خصبة بمصر؟

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل احتلت نصيب الأسد في استخدامات المصريين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رشاش و13 طلقة وأقمار اصطناعية.. طهران تكشف تفاصيل اغتيال فخري زاده وواشنطن تعلن تحقيق حالة الردع معها بالخليج

لا تحلموا بعالم سعيد.. لهذه الأسباب نسير إلى حرب عالمية ثالثة وشيكة

أميركا.. ترامب ينفي إقرار مشرعين جمهوريين بفوز بايدن ومدير الاستخبارات يشكك بنزاهة الانتخابات

(الجزيرة)

ابن بطوطة في المالديف.. كيف عاش كالملك في أجمل جزائر الدنيا؟