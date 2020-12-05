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كردستان العراق ينفي وجود إسرائيليين على أراضيه

علم إقليم كردستان (يمين) بجوار العلم العراقي فوق أحد مباني أربيل (الجزيرة)
علم إقليم كردستان (يمين) بجوار العلم العراقي فوق أحد مباني أربيل (الجزيرة)
5/12/2020

نفت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم السبت وجود مصالح لإسرائيل أو مواطنين لها في الإقليم. يأتي هذا النفي ردا على مزاعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مواطني إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية محتملة في عدة دول ومناطق بينها كردستان العراق.

وفي بيان قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل "نحيط جميع الأطراف علما، وكما أعلنا مرارا وتكرارا، أن إسرائيل ليست لديها أي مصالح في إقليم كردستان، ولا يوجد أي من مواطنيها على أراضي الإقليم". وأضاف عادل أن تصريح جندلمان بعيد عن الصحة.

وكان جندلمان قد نشر تغريدة على صفحته في تويتر الخميس قال فيها "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران منها كردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وجاء تحذير جندلمان بعدما اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده قبل 8 أيام، وتوعدها بالانتقام.

وتسود مخاوف في العراق من تصاعد التوتر بالمنطقة على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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