كردستان العراق ينفي وجود إسرائيليين على أراضيه

نفت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم السبت وجود مصالح لإسرائيل أو مواطنين لها في الإقليم. يأتي هذا النفي ردا على مزاعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مواطني إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية محتملة في عدة دول ومناطق بينها كردستان العراق.

وفي بيان قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل "نحيط جميع الأطراف علما، وكما أعلنا مرارا وتكرارا، أن إسرائيل ليست لديها أي مصالح في إقليم كردستان، ولا يوجد أي من مواطنيها على أراضي الإقليم". وأضاف عادل أن تصريح جندلمان بعيد عن الصحة.

على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران مثل كل من جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 3, 2020

وكان جندلمان قد نشر تغريدة على صفحته في تويتر الخميس قال فيها "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران منها كردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وجاء تحذير جندلمان بعدما اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده قبل 8 أيام، وتوعدها بالانتقام.

وتسود مخاوف في العراق من تصاعد التوتر بالمنطقة على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني.