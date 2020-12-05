شاهد.. شبح تنظيم الدولة يطارد عائلات مع إغلاق العراق للمخيمات

انتقلت العراقية تقى عبد الله وأفراد أسرتها من مخيم للنازحين إلى آخر خلال السنوات الثلاث الماضية، يحدوهم الأمل في أن يكون باستطاعتهم ذات يوم العودة إلى ديارهم التي لا يزال المجتمع هناك يرفض عودتهم إليها.

كانت تقى في سن الـ14 عندما اصطحب والدها الأسرة إلى الموصل وقت أن كانت المدينة معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية.

عندما سيطرت القوات العراقية على الموصل في 2017 قُتل والد تقى وأشقاؤها. أفراد الأسرة الباقون من بين آلاف كثر من أقارب المتهمين بالانتساب للدولة الإسلامية انتقلوا بعد هزيمة التنظيم إلى مخيمات مؤقتة.

الشهر الماضي بدأت الحكومة العراقية في إغلاق المخيمات الباقية، معتبرة أن ديار الأسر أولى بها.

لكن كثيرا من المقيمين في المخيمات ما زالت مجتمعاتهم المحلية تمنعهم من العودة قائلة إنهم كانوا ضمن التنظيم الذي فرض حكمه على أجزاء كبيرة من شمال العراق.

تقول الحكومة في بغداد إن 3 مخيمات فقط ما زالت مفتوحة من بين 47 مخيما خارج إقليم كردستان، وإنها تأمل في إغلاق المخيمات الثلاثة بحلول أوائل العام المقبل وترفض قول منظمات إغاثة إنسانية إن عملية الإغلاق متعجلة للغاية.