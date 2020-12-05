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بأمر من ترامب.. سحب "أغلب" القوات الأميركية من الصومال خلال أسابيع

قوات أميركية في عمليات سابقة خارج الولايات المتحدة (غيتي)
قوات أميركية في عمليات سابقة خارج الولايات المتحدة (غيتي)
5/12/2020

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجمعة أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمر بسحب "أغلب" القوات الأميركية من الصومال بحلول منتصف الشهر المقبل، في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات، قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقالت الوزارة -في بيان- "قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرق أفريقيا"، مضيفة أن "بقية القوات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) أعلنت أن الجنود الأميركيين في الصومال سينقلون إلى قواعد عسكرية في كينيا وجيبوتي.

ويعمل نحو 700 جندي أميركي من القوات الخاصة على تدريب وتقديم المشورة للجيش الصومالي.

ونقلت رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي -طلب عدم ذكر اسمه- أن القوات الأميركية التي ستبقى في الصومال ستكون في العاصمة مقديشو.

المصدر : وكالات

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