البث الحي
أخبار|العالم

المجاعة "تدق الأبواب".. الأمم المتحدة: عام 2021 سيكون بمثابة كارثة إنسانية

أكثر من 10 دول على أبواب المجاعة حسب الأمم المتحدة (مواقع التواصل)
أكثر من 10 دول على أبواب المجاعة حسب الأمم المتحدة (مواقع التواصل)
5/12/2020

قال مسؤولون في الأمم المتحدة أمس الجمعة إن العام المقبل بدأ يتشكل على هيئة "كارثة إنسانية"، مطالبين الدول الغنية بألا تسحق الدول الفقيرة في "التدافع من أجل اللقاحات" لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت التحذيرات على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الجائحة، التي ظهرت في الصين أواخر العام الماضي وأصابت حتى الآن نحو 65 مليونا حول العالم.

وقال بيزلي إن عام 2021 "سيكون كارثيا بناء على ما نراه حاليا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن المجاعة "تدق أبواب" أكثر من 10 دول.

وأضاف أن عام 2021 سيشهد على الأرجح "أسوأ أزمة إنسانية منذ تأسيس الأمم المتحدة" قبل 75 عاما، وأنه "لن نتمكن من تمويل كل شيء؛ وبالتالي سيكون علينا أن نرتب الأولويات، وهذه ليست سوى قمة جبل الجليد فحسب".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار مسؤوليه إلى توفير اللقاحات للوقاية من "كوفيد-19" للجميع، وإلى مساعدة الدول الغنية للدول النامية على التغلب على الجائحة والتعافي منها.

كما دعا تيدروس إلى ضخ 4.3 مليارات دولار على الفور في برنامج إتاحة اللقاحات عالميا.

وقال للجمعية العامة "لا يمكننا ببساطة قبول أن نكون في عالم يسحق فيه الأغنياء وذوو النفوذ الفقراء والمهمشين أثناء تدافعهم للحصول على اللقاحات. هذه أزمة عالمية ويجب أن تكون الحلول متاحة بتكافؤ للصالح العام العالمي".

وذكرت الأمم المتحدة قبل أيام أن الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتوائها وانعكاساتها الاقتصادية دفعت إلى زيادة نسبتها 40% في عدد من يحتاجون لمساعدات إنسانية، وناشدت من أجل جمع 35 مليار دولار لتمويل المساعدات.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المؤشرات حمراء.. نذر مجاعات في الأفق والأمم المتحدة تطلب 35 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداء إنسانيا لجمع مساعدات بقيمة قياسية تصل إلى 35 مليار دولار للعام 2021، وذلك للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي أغرقت مئات ملايين الأشخاص في الفقر.

كورونا.. ترامب يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الصين ونظيره الصيني يطالب بعدم تسييس الوباء

شهدت الأمم المتحدة توترا بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم، إذ طالب ترامب بمحاسبة الصين على “نشرها” وباء كورونا، بينما طالب نظيره الصيني بعدم تسييس الوباء مؤكدا عدم رغبة بلاده بخوض أي حرب.

المزيد من أخبار

الأموال الحكومية لم تعد تكفي.. تقرير جديد يستنجد بالقطاع الخاص للحفاظ على الطبيعة

السكان المحليون في قلب عمليات الحفاظ على الطبيعة (بيكسابي)

كورونا.. روسيا تبدأ حملة تطعيم بلقاح سبوتنيك ومنظمة الصحة تحذر من أي خفض للتدابير الاحتياطية

سيدة تتلقى تطيعما بلقاح سبوتنيك-في بروسيا (رويترز)

أفغانستان.. اجتماعات قيادة مجلس المصالحة تنطلق في كابل واجتماع تمهيدي بالدوحة

أعضاء من وفد طالبان خلال اجتماع بالدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)

زيارة مرتقبة للقاهرة.. هل يسعى نتنياهو لطمأنة السيسي؟

السيسي (يمين) خلال لقاء مع نتنياهو في نيويورك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

في رسالتين لأمير قطر وملك السعودية.. أمير الكويت: سعداء بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

أمير الكويت الشيخ نواف الصباح (الجزيرة)

دراسة أميركية تكشف 4 أغذية تقاوم فيروس كورونا

ذئب العاصمة.. القصة الكاملة لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنطوني بلينكن

هآرتس: زيارة دبي أشبه بمشاهدة عملية اغتصاب جماعي دون أن تحرك ساكنا

الصحيفة قالت إن ما يتعرض له العمال الأجانب في دبي من استغلال خاصة النساء شبيه بعملية "اغتصاب جماعي" (رويترز)