البث الحي
سلاح نووي|أخبار|إيران

إيران.. مساع أوروبية لاتفاق نووي جديد وظريف يحذر: عليكم الوفاء بالتزاماتكم

وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي سابق (رويترز)
وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي سابق (رويترز)
5/12/2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا، ودعا إلى توسيعه ليشمل البرامج الباليستية الإيرانية والدور الإيراني في المنطقة. في حين طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الغرب بالالتزام بتعهداته السابقة.

وفي مقابلة له مع مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel)، أكد ماس أنه "ينبغي أن تكون هناك إضافات للاتفاق النووي، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضًا".

وأضاف "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران بعدم وجود أسلحة نووية، لكن من دون برنامج صواريخ باليستية يهدد كل المنطقة"، مؤكدا أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.

وتابع "إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دورا آخر في المنطقة؛ نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق بالتحديد لأنه لا ثقة لنا في إيران".

جانب من مناورات إيرانية سابقة (الأوروبية)

الوفاء بالالتزامات

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على وزير الخارجية الألماني دفع الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم بالاتفاق النووي قبل المطالبة باتفاق جديد.

وطالب ظريف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بوقف ما وصفه بالسلوك المخرب في المنطقة. وأضاف ظريف أن على الترويكا الأوروبية وقف دعمها الأعمى لإسرائيل، حسب وصفه، ووقف 100 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لبعض الدول الخليجية.

بدوره، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من ترك الفرصة لإيران لامتلاك سلاح نووي.

وطالب -خلال مشاركته الجمعة في "حوار المنامة"- بمواصلة الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن تصدير سياستها.

وحذر بومبيو من مغبة التساهل مع إيران قائلا "إذا جاؤوا إلى الطاولة، وعبروا عن استعدادهم فقط للتفاوض على إغلاق بعض أجهزة الطرد المركزي (النووية) لعدة أشهر أو لبضع سنوات، فإن العالم لن يجد هذا كافيا".

وقال الوزير الأميركي "نعلم أن حملتنا تأتي بنتيجة لأن الإيرانيين الآن يبدون رغبة شديدة في العودة لطاولة المفاوضات من أجل تخفيف العقوبات".

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء الماضي أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق في حال عادت السلطات الإيرانية إلى "احترام صارم" للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات بشأن تهديدات أخرى من جانب طهران.

في أحد المنشآت النووية بإيران (رويترز)

انسحاب ترامب

وفي 2018، انسحب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرمته بلاده والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران؛ لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبرا أنه غير كاف لمنع ممارساتها "المزعزعة للاستقرار".

وفي أعقاب ذلك، أعاد الرئيس الجمهوري فرض عقوبات أميركية، بعدما رُفعت عن طهران عام 2015، ثم شدّدها؛ مما أثار غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق.

وأكد بايدن الأربعاء مشروعه للعودة إلى هذا الاتفاق، وقال لصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) "سيكون الأمر صعبا، لكن نعم".

وأعلن بايدن أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على إيران، وللتطرق إلى برامج الصواريخ" الإيرانية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وزير الدفاع البريطاني للجزيرة: ندعم الاتفاق النووي مع إيران لأنه يتيح تحسن الوضع في الخليج

قال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده تدعم الاتفاق النووي مع إيران لأنه يتيح تحسن الوضع في الخليج. وفي مقابلة مع الجزيرة قال إنه يجب اتباع القانون الدولي لضمان استمرار التجارة عبر مضيق هرمز.

المزيد من سلاح نووي

صراع سياسي بإيران على إدارة النووي.. المحافظون يصعّدون وروحاني يطالب بالتأني وظريف يطمئن القوى الدولية

روحاني حث على التحلي بالصبر وطالب المحافظين بعدم تحويل الملف النووي إلى مسألة انتخابية (الأناضول)

إيران تراقب انتهاء حقبة ترامب وتقدم عرضا لبايدن

إيران سبق أن أعلنت تنصلها من الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأميركية الأحادية (الفرنسية)

تحت الأرض.. صور الأقمار الصناعية تظهر بناء محطة نووية جديدة في إيران

صور بالأقمار الصناعية لمنشأة نووية إيرانية شهدت انفجارا الصيف الماضي (رويترز)

إيران تسمح لمفتشي الطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين والوكالة تتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الفنية

إيران تنفي سعيها لإنتاج قنبلة ذرية وتتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

في رسالتين لأمير قطر وملك السعودية.. أمير الكويت: سعداء بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

أمير الكويت الشيخ نواف الصباح (الجزيرة)

دراسة أميركية تكشف 4 أغذية تقاوم فيروس كورونا

ذئب العاصمة.. القصة الكاملة لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنطوني بلينكن

نحن لسنا تركيا أو المجر.. ماكرون ينفي تقليص الحريات في فرنسا

ماكرون: هناك عنف يرتكبه أفراد من الشرطة الفرنسية ولكن لا يمكن إلصاق التهم بالجهاز ككل(رويترز)