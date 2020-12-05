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أذربيجان تحتج على تمرير برلمان فرنسا قرارا يدعو للاعتراف بجمهورية قره باغ

الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة سابقة (رويترز)
الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة سابقة (رويترز)
5/12/2020

استدعت خارجية أذربيجان أمس الجمعة زاكاري غروس السفير الفرنسي لدى باكو، وسلمته مذكرة احتجاج على قرار صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الخميس، ويدعو حكومة باريس للاعتراف بما يسمى جمهورية "ناغورنو قره باغ".

وقال مسؤولون الخارجية للسفير الفرنسي إن القرار البرلماني يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، الصادرة بتاريخ 1993، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية هلسنكي.

وأكدت الوزارة أنها تعارض بشدة قرار الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي صادق على القرار غير الملزم بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القرار ذاته.

وتم تبني القرار الذي قدمته مجموعة حزب الجمهوريين (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون) بأغلبية 188 صوتا مقابل معارضة 3 أعضاء في الجمعية الوطنية، وامتناع 16 آخرين عن التصويت، غير أن وزير الخارجية جان إيف لودريان قال في كلمة أمام أعضاء الجمعية إن الحكومة تعارض موضوع الاعتراف بـ "جمهورية ناغورنو قره باغ" وذلك من أجل الحفاظ على دور فرنسا كوسيط دولي لحل أزمة هذا الإقليم بين أذربيجان وأرمينيا.

ووفق قرارات ووثائق الأمم المتحدة فإن إقليم قره باغ، الذي كانت تحتله أرمينيا منذ 3 عقود، جزء من أراضي أذربيجان.

وعقب قرار البرلمان الفرنسي، طالب نظيره الأذري باستبعاد فرنسا من الوساطة، ومن جانبها نددت تركيا بما اعتبرته "نموذجا لتجاهل مبادئ القانون الدولي (…) لاعتبارات سياسية داخلية".

اتفاقية سلام

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا اتفاقية سلام برعاية روسية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخسرت الأخيرة -بموجب الاتفاق- 7 مناطق كانت قد سيطرت عليها حول قره باغ خلال حرب التسعينيات.

وقد انتشر قرابة 2000 من جنود حفظ السلام الروس بين الجانبين الأذري والأرميني، وعلى امتداد ممر لاتشين، البالغ 60 كيلومترا، والذي يعبر المناطق التي تصل ستيباناكرت عاصمة إقليم قره باغ بأرمينيا.

وجرى تسليم أذربيجان مساحات شاسعة من الأراضي، التي كانت تحت سيطرة الأرمن في ناغورنو قره باغ، وقد سيطرت القوات الأذرية على أراض بينها مناطق كانت قد خسرتها في حرب سابقة تسعينيات القرن الماضي.

وكانت فرنسا، التي يعيش فيها ما يتراوح بين 400 ألف و600 ألف شخص من أصل أرمني، قد صرحت بأنها ترغب في وجود إشراف دولي على وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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