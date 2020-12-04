منتدى أريج الرقمي.. ورشات استباقية بحضور 3 آلاف إعلامي

يفتتح اليوم في العاصمة الأردنية منتدى أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) الرقمي الأول والدوري السنوي الـ13، بمشاركة نحو 3 آلاف إعلامي عربي وأجنبي.

ويناقش الملتقى هذا العام دور الإعلام والتحديات، التي تواجهه في عالم متغير؛ بسبب جائحة كورونا، "وتذرع الحكومات بالجائحة للتضييق على حرية التعبير والإعلام".

ويشارك أكثر من 160 متحدثا ومتحدثة من أكثر من 40 دولة في أعمال الملتقى، التي ابتدأت منذ أواسط نوفمبر/تشرين الثاني بورشات ولقاءات استباقية. ويختتم مساء يوم الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول بإعلان نتائج جوائز مسابقة أريج لأفضل التحقيقات الاستقصائية العربية.

وسيجري الافتتاح في الثالثة ظهرا بتوقيت الأردن، بمشاركة صحفيي أريج وضيوفهم المتخصصين في دعم صحافة الاستقصاء ومؤسسات تدريب وريادة تكنولوجيا المعلومات، "لإعادة التأكيد على دور الصحافة الاستقصائية والمستقلة في ترسيخ حق المساءلة، وتعزيز حرية التعبير، والحق بالوصول إلى المعلومات في العالم العربي".