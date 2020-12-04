إثيوبيا.. استمرار الاشتباكات بتيغراي والأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية وتدعو لتسهيل وصول المساعدات

تواصلت الاشتباكات بين قوات الحكومة الإثيوبية وخصومها في منطقة تيغراي، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار القتال يعيق تقديم المساعدات لآلاف اللاجئين، مما يهدد بأزمة إنسانية خانقة، في حين تحدثت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن احتجاجات بعاصمة الإقليم وحدوث أعمال نهب، وهو ما نفته الحكومة.

وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإثيوبيا اليوم الجمعة إن احتجاجات اندلعت في عاصمة الإقليم التي سيطرت عليها القوات الاتحادية قبل أيام في إطار هجوم مستمر منذ شهر.

لكن التلفزيون الرسمي عرض صورا لأناس يتسوقون أو يجلسون على مقاعد في مدينة ميكيلي، في حين قال الرئيس التنفيذي الجديد للإقليم الذي عينته الحكومة إن السلام يعود إلى المنطقة.

واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن غير الممكن التحقق مما تقوله الأطراف كافة نظرا لانقطاع معظم الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم. لكن يعتقد أن الآلاف قتلوا في حين فرّ ما يربو على 45 ألف لاجئ إلى السودان.

وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة كما يبدو وبدؤوا بمواجهة على طريقة حرب العصابات.

وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل لرويترز في رسالة نصية اليوم الجمعة، إن هناك احتجاجات شعبية في العاصمة ميكيلي التي يقطنها 500 ألف نسمة بسبب عمليات النهب التي يقوم بها جنود إريتريون.

وأضاف أن "الجنود الإريتريين في كل مكان"، واتهم مجددا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضد عدوهما المشترك الجبهة الشعبية، لكن إثيوبيا وإريتريا نفتا ذلك.

وتابع دبرصيون "يحتج السكان في المدينة بسبب تعرضهم للنهب. لدينا أسرى لكننا سنجمع أدلة أكثر وضوحا". ولم يقدم أي أدلة على النهب أو وجود قوات إريترية.

وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم آبي أحمد إنها لا تعلق على رسائل نصية لا يمكن التحقق منها، وسبق أن وصفتها بأنها "ضلالات زمرة إجرامية".

إغاثة إنسانية

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن استمرار القتال "في أجزاء كثيرة" من إقليم تيغراي يعقّد جهود إيصال المساعدات الإنسانية على الرغم من اتفاق يمنح الأمم المتحدة الوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الفدرالية.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سافيانو أبرو لوكالة الصحافة الفرنسية "لدينا تقارير عن استمرار القتال في أجزاء كثيرة من تيغراي. هذا مقلق وهو وضع معقد بالنسبة لنا".

وحذّرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة داخل تيغراي على الرغم من أن انقطاع الاتصالات جعل من الصعب تقييم الظروف على الأرض.

وأعلنت يوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق لإدارة المساعدات في مناطق تيغراي الخاضعة لسيطرة الحكومة.

لكن حتى الجمعة كانت التقييمات الأمنية لا تزال مستمرة، وقال 3 من مسؤولي الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من غير المتوقع وصول المساعدات قبل الأسبوع المقبل.

وقال أحد المسؤولين "بشكل أساسي، في الوقت الحالي لا يوجد وصول" ، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي للأمم المتحدة والحكومة تأجيل إعلان الاتفاق إلى أن تنتهي الاستعدادات.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الحديث عن اتفاق لوصول المساعدات دون اكتمال شروطه على الأرض يخلق أملا للمحتاجين الذين سيتساءلون "لقد تم ضمان إمكانية الوصول، فلماذا لا تصلنا المساعدة؟".

وقال سافيانو أبرو إن الأمم المتحدة تواصل التفاوض "مع جميع أطراف النزاع" لضمان الوصول غير المقيد.

وصرح بأن "المئات من العاملين في المجال الإنساني لا يزالون على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم المساعدة للمتضررين من الصراع وأولئك الذين كانوا بأمسّ الحاجة إليها قبل القتال".

ومما يثير القلق بشكل خاص مصير ما يقارب 96 ألف لاجئ إريتري كانوا قبل النزاع يعيشون في مخيمات في شمال تيغراي في مناطق قيل إنها شهدت قتالًا عنيفًا.

وأعدّت وكالات الإغاثة في إثيوبيا القوافل لنقل المساعدات إلى إقليم تيغراي، وقال مولو نيجا الزعيم الجديد لتيغراي الذي عينته الحكومة إن المساعدات في طريقها إلى مناطق غربي تيغراي بما في ذلك مدينة حميرا.

وتقول وكالات الإغاثة إن مستودعات الغذاء خاوية تقريبا للاجئين الإريتريين في تيغراي، في حين تفتقر مراكز العلاج في العاصمة ميكيلي إلى الأدوية والقفازات وأكياس الجثث.

وقال يان إيغلاند رئيس المركز النرويجي للاجئين عبر تويتر "هناك نقص حاد في الغذاء والدواء وغير ذلك من مواد الإغاثة". وأضاف أن قوافل المساعدات مستعدة للتحرك.