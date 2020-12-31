لجنة التحقيق تبدأ عملها.. الحكومة اليمنية تعقد أول اجتماع لها بعد هجوم عدن واتهام لخبراء إيرانيين بالتجهيز له

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة -اليوم الخميس- أول اجتماع لها في مدينة عدن، غداة الهجوم الذي استهدف مطار المدينة، بالتزامن مع عقد لجنة التحقيق في التفجيرات اجتماعها الأول.

وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إن المؤشرات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الحوثيين وراء استهداف المطار، مؤكدا أن الهجوم كان بصواريخ موجهة، وأن خبراء إيرانيين ساهموا في التجهيز له.

ونفت جماعة الحوثي أمس تورطها في الهجوم، وأكدت أن اتهامها هو "أسطوانة مشروخة".

وتضمّ الحكومة المؤلّفة من 24 وزيرا إلى جانب رئيسها معين عبد الملك، أعضاء موالين للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، وآخرين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي -الذراع السياسية للانفصاليين الجنوبيين- إضافة إلى ممثلين لأحزاب أخرى.

ويرى ماجد المذحجي من مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن "ما يميز هذه الحكومة أنها تعكس جميع الأطراف"، موضحا أنها تضم حتى المنادين بالانفصال عن الدولة اليمنية الموحدة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة.

حكومة الكفاءات السياسية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك تعقد اجتماعها الأول بعد وصولها للعاصمة المؤقتة عدن، والذي يأتي غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة لمباشرة مهامها تنفيذاً لاستحقاقات اتفاق الرياض وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. pic.twitter.com/vqUtgpLC3z — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) December 31, 2020

ويشير المحلل إلى أن "نطاق عمل الحكومة سيكون في المناطق المحررة (الخاضعة لسيطرتها)"، بعيدا عن مناطق الحوثيين الذين يسيطرون على كامل الشمال اليمني باستثناء مأرب.

ويشكو السكان في اليمن -وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة- من ارتفاع الأسعار والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن 675 ريالا في الأيام الأخيرة.

وإلى جانب ذلك، تهدّد المجاعة في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم -بحسب الأمم المتحدة- ملايين اليمنيين الذين باتوا بغالبيتهم يعتمدون على المساعدات.

ويرى المذحجي أن الحكومة الجديدة لديها "3 أولويات أساسية"، إذ يتوجب عليها التعامل مع الوضع الاقتصادي المنهار عبر "وقف النزيف في سعر العملة اليمنية مقابل الدولار، وإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة".

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الحكومة أيضا "إفراغ عدن ومحيطها من المعدات العسكرية الثقيلة، والدفع بها إلى الجبهات" التي تقاتل الحوثيين، بعدما كانت تُستخدم للاقتتال بين فرق المعسكر الواحد.

وأخيرا يتوجّب على الحكومة -بحسب المذحجي- وقف "الخسائر على الأرض" أمام الحوثيين الذين بدؤوا بالتقدم في عدد من الجبهات، خصوصا في مأرب.

قصف

واليوم الخميس قصفت طائرات مقاتلة تابعة لتحالف السعودية والإمارات أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات أمس.

وقال سكان إن ضربات التحالف اليوم أصابت مطار صنعاء وعدة مواقع أخرى في المدينة وما حولها، وأضافوا أنهم سمعوا دوي انفجارات، كما حلّقت طائرات في السماء بضع ساعات.

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن الطائرات قصفت 15 موقعا على الأقل في أحياء مختلفة بالعاصمة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

لجنة تحقيق

وتزامنت هذه التطورات مع عقد لجنة التحقيق الحكومية بهجوم مطار عدن الدولي جنوبي اليمن -اليوم الخميس- أول اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة.

والأربعاء، وجّه الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على مطار عدن الذي تزامن مع هبوط الطائرة الخاصة بنقل أعضاء الحكومة الجديدة من الرياض، وأسفر عن 25 قتيلا و110 مصابين على الأقل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان ترأس اجتماع لجنة التحقيق في عدن، والتي تضم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والسلطة المحلية بالمدينة، إضافة إلى ممثلين عن تحالف السعودية والإمارات.

وناقش الاجتماع -بحسب الوكالة- "ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن الهجوم".

وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور أقسام الشرطة وأجهزة التحريات في عدن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وفي وقت سابق الخميس، تفقّد وزير الداخلية مطار عدن للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء الهجوم، وفق المصدر ذاته.

وقال حيدان -أثناء تفقده للمطار- إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة العمل في المطار بعد تأهيله في القريب العاجل".

وأضاف "تلك الأعمال الإرهابية لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها من العاصمة المؤقتة عدن، نحو البناء والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الصحة قاسم بحيبح -في تغريدة عبر تويتر- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 25 قتيلا، و110 جرحى على الأقل.