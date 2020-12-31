كي يبقى "مواطنا" أوروبيا.. والد رئيس وزراء بريطانيا يسعى للحصول على الجنسية الفرنسية

أكد ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -اليوم الخميس- أنه بصدد التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فرنسي، من أجل المحافظة على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وقال ستانلي جونسون، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي وصوّت لصالح بقاء بريطانيا ضمن التكتل في استفتاء 2016 -في تصريحات صحفية- إنه يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب الروابط العائلية القوية بفرنسا.

وجاء طلب جونسون (80 عاما) في وقت تنتهي فيه حرية تنقل البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية بريكست التي أبرمها نجله.

وأضاف -متحدثا بالفرنسية لمحطة الإذاعة الفرنسية "آر تي إل" (RTL)- "إذا فهمت الأمر بشكل صحيح فأنا فرنسي. فأمي مولودة في فرنسا، وكانت أمها فرنسية خالصة، وكذلك جدها. وبالنسبة لي فالأمر يتعلق باستعادة حقي، وهذا يسعدني جدا"، وشدد على أنه سيبقى "أوروبيا على الدوام".

وكانت ابنته ريتشل قد كشفت عن مساعيه للحصول على جواز سفر فرنسي في كتاب صدر في مارس/آذار، وكتبت أن جدتها ولدت في فيرساي، وقالت إنه إذا حصل والدها على الجنسية الفرنسية فإنها أيضا ترغب في أن تصبح فرنسية.

وتخرج المملكة المتحدة رسميا من فلك الاتحاد الأوروبي ليل اليوم الخميس، بعد ارتباط متوتر بالمشروع الأوروبي استمر 48 عاما.