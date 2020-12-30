في الذكرى 14 لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التي تصادف هذا اليوم، أصدرت ابنته رغد تسجيلا صوتيا نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، أكدت فيه أن والدها وأخويها عدي وقصي قتلوا دفاعا عن العراق خلال مقاومتهم للغزو الأميركي للبلاد.

وقالت رغد في بيانها إن صدام هو الرئيس الشرعي للعراق، وإن تاريخ بداية الغزو الذي أطاح به يوم 9 أبريل/نيسان 2003 سيبقى يوما أسودا وعارا على البشرية.

وأضافت أن "العراقيين يحذون حذو رموزهم في مقاومتهم للذل والطغيان، مطالبين بحقوقهم وحريتهم في بلدهم والعيش الكريم في وطنهم، وقدموا الكثير من الشهداء لأجل ذلك الهدف السامي".

وتباينت ردود فعل العراقيين على ما ورد في تغريدة رغد صدام حسين، فبينما امتدحها البعض معتبرين أن صدام حسين ضحى من أجل الدفاع عن بلاده، سخر آخرون منها، ونشروا صور لحظة اعتقاله من القوات الأميركية في حفرة، في إشارة إلى تخاذله وعدم مقاومته لهم.

وقال مصطفى القيسي في تغريدة على تويتر إن صدام كان مثالا للرجولة، داعيا أن يكون مثواه الجنة.

مرحوم ياللي بسمته تسبق خطاه

اللي تعلا فـوق ضـلع الرجوله يالله عساه بجنة الخلد مثواه

ويارب تقبل دعوة الي دعوله pic.twitter.com/HH1eSUgN9j — مصطفى القيسي (@GmailHadi78) December 29, 2020

وكتب المعلق كريم الدليمي تغريدة مماثلة عبر فيها عن إعجابه ببطولة صدام، مشيرا إلى أن أفعاله تخلده.

وكتب معلق آخر، سمى نفسه قيصرة، تغريدة يترحم فيها على الرئيس الراحل.

الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى انشاء الله @RghadSaddam 🇮🇶🇮🇶🇮🇶 pic.twitter.com/ldNsMpz2c0 — قَےـيّےـصِےـر ٱلَغّےـرٱمِےـ (@3DUX1EFgfTAqYfB) December 29, 2020

وفي المقابل سخرت المعلقة ميار من اعتبار رغد والدها الراحل رئيسا شرعيا ودستوريا، وتساءلت هل كان هناك انتخابات ودستور في عهده؟.

الرئيس الشرعي والدستوري؟؟؟

ليش هو اكو دستور وانتخابات بذاك الوقت؟!!!!😂 — Mayar♠ (@mayar___merow) December 29, 2020

ونشرت مغردة أخرى، سمت نفسها زينب، صورة لجندي أميركي، وهو يدخل إلى ما قيل إنها الحفرة، التي اعتقل فيها صدام للسخرية من تغريدة رغد عن مقاومته للأميركيين.

يكولون ابوج جان يواجهه العدو pic.twitter.com/AypaApLEID — زينب (@ahat_199) December 29, 2020

ونشر مغرد آخر، سمى نفسه أبو عباس العراقي، تغريدة مماثلة لتأكيد أن صدام لم يقاوم الأميركيين.

فيما كتب معلق آخر، سمى نفسه ماندو، تغريدة قال فيها إن صدام مات وحسابه يوم القيامة، داعيا العراقيين إلى نسيان الماضي، والوحدة كي تعود لبلدهم القوة والمنعة.