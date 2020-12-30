إدانة أممية ودولية لتفجيرات مطار عدن.. الخارجية اليمنية تتهم الحوثيين بمواصلة استهداف مقر الحكومة بقصر المعاشيق

أكدت الخارجية اليمنية أن الحوثيين يواصلون استهداف مقر الحكومة اليمنية بقصر المعاشيق في عدن عبر طائرات مسيرة، في حين وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء لجنة للتحقيق في التفجيرات التي هزت مطار عدن اليوم الأربعاء.

وأضافت الخارجية اليمنية أن الدلائل تشير إلى أن جماعة الحوثي استهدفت المطار بـ4 صواريخ باليستية.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أعضاء الحكومة سيباشرون عملهم من عدن، وسيبذلون جهودهم للنهوض بها وبالمدن المحررة، واتهمت الداخلية اليمنية الحوثيين بشكل مباشر بالوقوف وراء تفجيرات مطار عدن الدولي، وقالت إن تلك التفجيرات لن تثني الحكومة عن أداء واجبها.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية اليمنية أن 26 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم وجرح 50، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الخارجية اليمني إن كل المعطيات المتوفرة لدى الحكومة تشير إلى أن الحوثيين وراء الهجوم على المطار.

وبعد هبوط طائرتهم بسلام نُقل أعضاء الحكومة -ومعهم رئيس الوزراء معين عبد الملك- إضافة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر إلى القصر الرئاسي في المدينة.

ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق، وكشفت وسائل إعلام سعودية عن تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حاولت استهداف القصر.

ووجه الرئيس اليمني بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في تفجيرات المطار.

وقال هادي إن محاولات قوى التمرد والانقلاب لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها في عدن والمحافظات المحررة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى الأربعاء جراء 3 انفجارات استهدفت مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مدرج المطار.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن وكيلة وزارة الأشغال العامة والطرق ياسمين العواضي قتلت في تفجيرات المطار، إلى جانب مدير سجن المنصورة في عدن التابع للمجلس الانتقالي، ومن بين القتلى أيضا مراسل قناة بلقيس اليمنية.

كما أكدت مصادر للجزيرة إصابة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الأمير في التفجيرات، وقال شهود إن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في المطار بعد قليل من وصول طائرة الوفد الحكومي.

وقال مصدر أمني محلي إن 3 قذائف هاون أصابت صالة المطار.

وعرضت قناة الإخبارية السعودية الحكومية لقطات لسيارات مدمرة وزجاج مهشم، وتصاعدت سحب الدخان الأبيض من المكان.

أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة نقلوا مباشرة إلى القصر الرئاسي فور هبوط طائرتهم بسلام (رويترز)

وفي تصريح للأناضول، ذكر مصدر أمني يمني أن حالة من الرعب والهلع تسود أرض المطار جراء الانفجارات التي لم تعرف طبيعتها بعد.

وصرح رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك عبر حسابه على تويتر بأن "أعضاء الحكومة في عدن، والجميع بخير"، وسارعت قوات الأمن لإغلاق مطار عدن الدولي.

الحوثيون وإسرائيل

وفي تطور لافت، قال رئيس هيئة الاستخبارات في جماعة الحوثي "نراقب تحركات إسرائيل ونرصد استفزازاتها وما تخطط له من أعمال عدوانية".

واتهمت قيادات سياسية يمنية جماعة الحوثي بالوقوف وراء الهجوم، لكن المكتب السياسي للجماعة نفى علاقته بما جرى.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني عبر تويتر أن "جميع أعضاء الحكومة بخير"، واتهم الحوثيين باستهداف المطار، مضيفا أن "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار عدن لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني".

وتابع "إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

من جهته، صرح هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- بأنه "من العجلة اتهام الحوثيين بتفجيرات عدن".

الطائرة كانت تقل مجلس الوزراء الجديد ومعهم السفير السعودي في اليمن (رويترز)

وأوضح عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي أن ما وقع هو تصفية حسابات جراء الصراع الدائر بين "مرتزقة العدوان"، مبينا أن اتهام الجماعة به "أسطوانة مشروخة".

عمل "جبان"

واعتبر معين عبد الملك أن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم".

وأضاف أن هذا العمل "لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب (الذي نفذته جماعة الحوثي عام 2014) واستعادة الدولة والاستقرار".

وفي تصريح مقتضب للأناضول، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن "رئيس الحكومة والوزراء بخير، ولم يصب أي منهم بأذى".

وقال بادي إنه "تم تأمين سلامة جميع أعضاء الحكومة، وهم موجودون في مكان آمن"، دون الإشارة إلى ذلك المكان.

وذكر رئيس مجلس النواب اليمني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية يجب أن تكون في عدن كرد على من وصفهم بالمجرمين، وأضاف أن "العمل الجبان الذي حدث في مطار عدن لن يثني الحكومة عن أداء دورها وممارسة مهامها".

وقالت مصادر للجزيرة إن كل أعضاء الحكومة اليمنية كانوا في الطائرة لحظة الهجوم ما عدا وزير الدفاع الذي لم يسافر إلى عدن.

ويدمج مجلس الوزراء المشكل حديثا بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين، والطرفان هما الفصيلان الرئيسيان في تحالف يتمركز في جنوب البلاد وتدعمه السعودية ويقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على شمال اليمن.

وكان منير الوجيه نائب وزير الشباب والرياضة قال لمراسل الأناضول إن الحكومة الجديدة بأغلب أعضائها وصلت إلى مطار عدن قادمة من السعودية، لتبدأ مهامها بناء على اتفاق الرياض.

وأوضح الوجيه أن وفد الحكومة يضم -إضافة إلى الوزراء- عددا من نواب الوزراء والوكلاء، إلى جانب قيادات عسكرية حكومية، بينهم الملحق العسكري اليمني في الإمارات اللواء شلال علي شائع الذي تم تعيينه في منصبه أمس الثلاثاء.

وأفاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي عبر تويتر بأن استهداف مطار عدن تم "بقصف صاروخي".

ودعا إلى التحقيق في الاستهداف، مشددا على أن اتفاق الرياض سيبقى ضمانا لأمن وسلامة الجميع.

إدانة أممية ودولية

من جانبه، دان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء الهجوم على مطار عدن (جنوبي البلاد).

وقال غريفيث عبر تويتر "أدين بشدة هجوم مطار عدن الذي وقع فور وصول الحكومة اليمنية، ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف "أقدم خالص التعازي لأسر الضحايا، والتضامن مع من فقدوا أحباءهم"، وأكد أن "هذا العمل العنيف غير مقبول، وهو تذكير مأساوي بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام".

وأدانت الخارجية السعودية "العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن"، وقالت إنه موجه ضد الشعب اليمني بكل أطيافه.

كما ندد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بالهجوم، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "استهداف الحكومة عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية".

وأدان السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون "الهجوم الجبان"، وقال عبر حسابه على تويتر "كانت محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة عندما اختار اليمنيون المضي قدما.. تعازي لعائلات القتلى وأتمنى الشفاء للجرحى".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية -في بيان- الهجوم، وقالت إن مصر "تؤكد مجددا على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه".

من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز على رفض بلاده "جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الجهود المستهدفة لوقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار".

والسبت الماضي، أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.