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الصدر يتهم متظاهرين بالتعدي على الله ويدعو للإسراع بترميم البيت الشيعي

الصدر اتهم بعض المتظاهرين بالتبعية للخارج (رويترز)
الصدر اتهم بعض المتظاهرين بالتبعية للخارج (رويترز)
3/12/2020

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أفرادا من نشطاء الاحتجاجات العراقية بما أسماه "التعدي الواضح والوقح ضد (على) الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع، تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية، ومن بعض الشخصيات في الداخل".

ودعا الصدر في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر إلى "ترميم" البيت الشيعي، من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي، "نرفع فيه راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله… بمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين"، وختم بالقول "فهل من مجيب؟".

وكان يوم الجمعة الماضي قد شهد اشتباكات بمدينة الناصرية (جنوبي العراق) بين ثوار ما يسمى بانتفاضة تشرين ومناصري التيار الصدري أدت لمقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح العشرات، واتهم المحتجون أنصار التيار باستخدام الأسلحة النارية ضد الثوار.

وإثر ذلك أُرسلت قوات أمنية من بغداد لتثبيت الأمن في المدينة، كما قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أزمة تضم 5 شخصيات حكومية لإدارة المحافظة.

وقال الكاظمي حينها إن لدى اللجنة صلاحيات إدارية ومالية وأمنية، وستكون مهمتها حماية المتظاهرين السلميين، وقطع الطريق أمام من يريد زرع الفتنة، كما أن مهمتها حماية مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.

البيت الشيعي
ولم تلق دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي تفاعلا معلنا، على العكس من ذلك، فإن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وأحد أبرز الشخصيات الشيعية في العملية السياسية جدد دعوته لإنشاء كتلة انتخابية عابرة للمكونات.

فيما كتب رجل الدين الشيعي هادي المدرسي على حسابه في تويتر قائلا "لتوقّف المخاصمة بين الأصدقاء: يكفي أن يقرر أحد الطرفين أن يكون أعقل من الآخر".

ووصف سياسيون سنة وكرد دعوة الصدر بالطائفية، وغير القابلة للتنفيذ، وقال أمين عام حزب المشروع الوطن العراقي جمال الضاري "لا يمكن للخطوات الطائفية أن تسهم ببناء العراق، وأن الاصطفاف الطائفي يناقض دعوات الإصلاح ويهدم أسس الدولة".

وكتبت النائب الكردية السابقة سروة عبد الواحد "مهندس البيت الشيعي كان الدكتور أحمد الجلبي، وقد أقنع الكرد أن يأتوا إلى بغداد بتحالف كردستاني ينتمي للبيت الكردي؛ لكن اليوم من الصعب أن يعود التحالف الكردستاني".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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