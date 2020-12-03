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أخبار|أفغانستان

البنتاغون أقر خطط الانسحاب من أفغانستان وسيبقي على قاعدتين كبيرتين

2500 جندي أميركي فقط سيبقون في أفغانستان (غيتي)
2500 جندي أميركي فقط سيبقون في أفغانستان (غيتي)
3/12/2020

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، إن البنتاغون أقر خطط الانسحاب من أفغانستان، وإنه سيحتفظ بقاعدتين عسكريتين كبيرتين هناك، إضافة إلى العديد من القواعد التابعة؛ لكنه لم يكشف عن القواعد التي ستُغلق.

وأضاف ميلي خلال حدث استضافه معهد "بروكينغز" (Brookings) للأبحاث، أن مصير القوات الأميركية، التي ستبقى هناك بعد خفض عددها إلى 2500 جندي، سيكون بيد الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

وقال المسؤول العسكري الأميركي لقد اتخذنا قرارات على المستوى القومي لخفض عدد القوات إلى 2500 جندي بحلول منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ ذلك القرار، وهو طور التنفيذ.

وأضاف أن الجيش الأميركي سيستمر كذلك في مهمتيه الأساسيتين، مساعدة قوات الأمن الأفغانية المنخرطة في صراع مع مسلحي طالبان، وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

غير أن ميلي لم يكشف عن القواعد التي ستُغلق، أو القدرات التي ستتأثر بعد سحب ألفي جندي من البلاد، ورفض توقع القرار الذي قد يتخذه الرئيس المنتخب جو بايدن حيال الأمر.

وجاء قرار ترامب عقب انتخابات الشهر الماضي بخفض القوات المنتشرة حاليا في أفغانستان وعددها 4500 تقريبا إلى النصف قبل أن يتمكن القادة العسكريون من وضع خطط لتنفيذ الانسحاب؛ مما ترك أسئلة عديدة بدون إجابة بشأن مستقبل المهمة العسكرية الأميركية بعد مغادرة ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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