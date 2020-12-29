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على وقع نقص كبير للكهرباء في العراق.. وزير الطاقة الإيراني ببغداد لبحث ملف الديون

زيارة الوزير الإيراني تأتي بعد خفض بلاده إمدادات الغاز إلى العراق (الصحافة الإيرانية)
زيارة الوزير الإيراني تأتي بعد خفض بلاده إمدادات الغاز إلى العراق (الصحافة الإيرانية)
29/12/2020

وصل وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى بغداد صباح اليوم الثلاثاء على رأس وفد اقتصادي في زيارة تستمر يوماً واحداً، ومن جانبها قالت شركة الغاز الإيرانية إن خفض الإمدادات للعراق تمّ بسبب متأخرات تزيد على 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى -في تصريح للجزيرة- إن أردكانيان سيبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة على بغداد، مبينا أن الديون الإيرانية تبلغ 2.6 مليار دولار.

وأشار موسى إلى أن الوفد الايراني سيلتقي رئيسَ الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من المسؤولين.

بغداد ومدن عراقية أخرى تعاني هذه الأيام نقصا خطيرا في الكهرباء (رويترز)

وكانت شركة الغاز الإيرانية قالت أمس إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرّضت بغداد ومدنا أخرى لنقص خطير في الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار، هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية، منها 3 مليارات لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات، في عدة دول، بسبب العقوبات الأميركية.

وسبق للجانب الإيراني أن قلّص خلال شهر واحد إمداد العراق بالغاز من 50 مليون متر مكعب إلى 3 ملايين، لعدم تسديده الديون المستحقة عليه، مما أثر على إمدادات الطاقة في العراق.

وقد يؤدي نقص الكهرباء الذي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة الكاظمي.

وقد مددت واشنطن مرارا الإعفاء من العقوبات، لمدة 90 أو 120 يوما، للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها منحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمديدا مدته 45 يوما فقط.

المصدر : وكالات

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