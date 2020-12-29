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ظريف لوزير الخارجية القطري: مسؤولية تداعيات أي مغامرة بالمنطقة تقع على عاتق واشنطن

محمد جواد ظريف دعا لإرساء الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي (وكالة الأنباء الأوروبية)
محمد جواد ظريف دعا لإرساء الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي (وكالة الأنباء الأوروبية)
29/12/2020-|آخر تحديث: 30/12/202001:25 AM (مكة المكرمة)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة في المنطقة تقع على عاتق واشنطن، وشدد على ضرورة مشاركة دول المنطقة في إرساء الاستقرار بعيدا عن تدخلات الأجانب.

وفي وقت سابق الثلاثاء أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ظريف، ناقشا فيه آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان وزير الخارجية القطري قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوزيرين القطري والأميركي بحثا مستجدات الأزمة الخليجية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في العراق، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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