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جاؤوا من خارج الدولة.. اكتشاف "حالات محدودة" لمصابين بالسلالة الجديدة من كورونا بالإمارات

الإمارات هي أول دولة خليجية تعلن رصد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا (غيتي)
الإمارات هي أول دولة خليجية تعلن رصد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا (غيتي)
29/12/2020

أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء أن الإمارات اكتشفت "حالات محدودة" لمصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وهي أولى حالات الإصابة المؤكدة بالطفرة -الأكثر عدوى- في منطقة الخليج.

وقال عمر الحمادي، وهو متحدث رسمي باسم حكومة الإمارات، في إفادة صحفية إن المصابين جاؤوا من خارج الدولة، دون أن يحدد بلدا أو عددهم.

وأعلن "ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

وكشفت بريطانيا وجنوب أفريقيا بشكل منفصل عن رصد سلالتين سريعتي الانتشار من الفيروس، مما دفع بعض الدول لحظر السفر إلى البلدين، وسط مخاوف من أن يؤدي ظهور فيروس أشد فتكا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للأنظمة الصحية التي تعاني ضغوطا بالفعل.

وتُبقي الإمارات حدودها مفتوحة وتسمح بالرحلات الجوية الدولية، في حين مددت جارتها السعودية الاثنين حظر الدخول إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لأسبوع آخر.

وأعلنت الإمارات الثلاثاء تسجيل 1506 إصابات جديدة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 204 آلاف و369 حالة.

بريطانيا تسجل زيادة قياسية يومية جديدة في إصابات كورونا وتكافح الآن سلالة جديدة من كوفيد-19 يقول العلماء إنها يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين بهيئة الصحة العامة في إنجلترا "نواصل رصد مستويات غير مسبوقة من إصابات كوفيد-19 في أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يثير قلقا شديدا، خاصة أن مستشفياتنا تواجه ضغوطا كبيرة".

وسيعلن وزير الصحة مات هانكوك الأربعاء تحديثا بشأن قيود فيروس كورونا.

المصدر : وكالات

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