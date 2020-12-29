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أكسيوس: 5 اتجاهات ستحدد ملامح أميركا خلال عام 2021

أكسيوس: بايدن سيركز على إعادة الأمور إلى طبيعتها بينما سيضغط ترامب للترشح لانتخابات 2024 (الأوروبية)
أكسيوس: بايدن سيركز على إعادة الأمور إلى طبيعتها بينما سيضغط ترامب للترشح لانتخابات 2024 (الأوروبية)
29/12/2020

حدد موقع أكسيوس (Axios) الإخباري 5 اتجاهات قال إنها هي التي ستحدد ما ستكون عليه الولايات المتحدة خلال عام 2021، معتمدا في ذلك على خبراء في السياسة والأعمال والتكنولوجيا والإعلام.

وتنبأ الموقع عموما بأن يقضي الرئيس المنتخب جو بايدن عام 2021 وهو يحاول إعادة أميركا إلى ما يعتبره وضعا أكثر ملاءمة لطبيعتها، بينما يتوقع -بحسب هذا الموقع الأميركي- أن يزيد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من محاولته إحكام قبضته على الحزب الجمهوري، كل ذلك في الوقت الذي يزداد فيه نشر المعلومات الخاطئة والروايات البديلة عن الحقائق.

وأبرز أكسيوس الاتجاهات الخمسة التالية، بوصفها هي التي ستميز المشهد الأميركي خلال عام 2021:

أولا، يتوقع أن يظل بايدن لفترة يلعب دور من هو في جزيرة صغيرة منعزلة يحاول توحيد البلاد، باذلا ما في وسعه لإعادة الأمور إلى طبيعتها في بلد لم يعد ذلك فيه ممكنا.

ثانيا، من المتوقع أن يعلن ترامب أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024، مما سيجعله "يجمّد الحزب الجمهوري في مكانه"، ولا يتوقع -بحسب أكسيوس- أن يكون ذلك وشيكا، ولكنه عندما يحدث، سيحاول ترامب السيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وبالتالي سحق كل منافس محتمل، وهو ما سيبدد آمال كل جمهوري كان يفكر في الترشح لتلك الانتخابات.

ثالثا، يتوقع المزيد من تفشي الشائعات كبديل عن الحقائق، في ظل عالم يركن أكثر للسرعة والزخم والمبالغة ولا يحبذ -بشكل متزايد- الحقائق والتقارير.

رابعا، يخشى الموقع أن تأتي أي تحركات حقيقية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى متأخرة، ولا تؤدي للتغيير المنشود، ويرجع ذلك إلى كون هذه الشركات تتحرك بشكل أسرع من الهيئات التنظيمية في وزارة العدل وغيرها، حتى عندما تقوم تلك الهيئات بالتحقيق بنشاط وحيوية.

خامسا، يلفت أكسيوس إلى أن الاحتياطي الفدرالي خلق بيئة لا يوجد فيها شيء اسمه مخاطرة، وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وهو ما يقول الموقع إن وول ستريت يعرفه من التجربة.

المصدر : أكسيوس

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