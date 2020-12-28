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في اللحظات الأخيرة.. ترامب يوقّع تحت الضغط على حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بكورونا

ترامب شكك الأسبوع الماضي في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها (رويترز)
ترامب شكك الأسبوع الماضي في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها (رويترز)
28/12/2020-|آخر تحديث: 28/12/202006:19 AM (مكة المكرمة)

وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الأحد بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد، تمنح إعانات لملايين الأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي جديد.

ويأتي توقيع ترامب بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن له من "عواقب وخيمة" إذا استمر في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس لمواجهة تبعات وباء كورونا، مشيرا إلى احتمال فقدان الملايين إعانات مكافحة البطالة.

وجاء في بيان مكتوب لبايدن أن "تخلّي ترامب عن المسؤولية برفضه التوقيع على حزمة المساعدات له عواقب وخيمة. اليوم سيفقد نحو 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة".

وأضاف بايدن أن التوقيع على حزمة المساعدات أمر بالغ الأهمية، وتابع "يجب التوقيع على المشروع الآن لمساعدة الأميركيين".

واعتبر بايدن أن حزمة المساعدات خطوة أولى، وأن البلاد بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت مبكر من العام الجديد لإنعاش الاقتصاد واحتواء الوباء، بما في ذلك تلبية الحاجة الماسة إلى التمويل لتوزيع اللقاح وزيادة القدرة على إجراء الفحوص.

كما قال إنه يجب على ترامب أن يضم صوته لصوت الأميركيين من أجل ضمان حصولهم على الطعام والمسكن في موسم الأعياد.

وشكك ترامب الأسبوع الماضي في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى ألفي دولار، وهو مقترح أيده الديمقراطيون.

ورأى ترامب أن المشروع الذي مرره الكونغرس يخدم أصحاب الشركات الكبرى، ويقدم مساعدات للدول الأجنبية بدل مساعدة المواطنين.

وانتهى السبت أجل المعونات التي تعهدت الحكومة الأميركية بتقديمها للمواطنين، وكان من المفترض أن يوقع ترامب على الخطة لتمديدها إلى مارس/آذار القادم.

وكان ترامب وافق قبل 9 أشهر على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، حيث لقيت تلك الخطة دعما نادرا من كلا الحزبين في الكونغرس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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