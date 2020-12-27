لا ضحايا حتى الآن.. زلزال بقوة 5.3 درجات يهز شرق تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب صباح اليوم، الأحد، ولاية إيلازي (شرقي تركيا)، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 15.9 كيلومتر.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه لم يتم تسجيل أي ضرر حتى الآن نتيجة الزلزال، مشيرا إلى أن الفرق التابعة للوزارة تواصل عملها على الأرض؛ للتحقق فيما إذا كانت هناك خسائر أم لا.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة كان أحدها بالقرب من مدينة إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضرب زلزال مدينة أزمير (غربي البلاد)، وأعلنت هيئة الإغاثة التركية حينها أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 107 قتلى وأكثر من ألف مصاب.