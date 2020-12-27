البث الحي
كوارث|أخبار|تركيا

لا ضحايا حتى الآن.. زلزال بقوة 5.3 درجات يهز شرق تركيا

آثار الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الجزيرة)
آثار الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الجزيرة)
27/12/2020-|آخر تحديث: 27/12/202012:05 PM (مكة المكرمة)

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب صباح اليوم، الأحد، ولاية إيلازي (شرقي تركيا)، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 15.9 كيلومتر.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه لم يتم تسجيل أي ضرر حتى الآن نتيجة الزلزال، مشيرا إلى أن الفرق التابعة للوزارة تواصل عملها على الأرض؛ للتحقق فيما إذا كانت هناك خسائر أم لا.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة كان أحدها بالقرب من مدينة إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضرب زلزال مدينة أزمير (غربي البلاد)، وأعلنت هيئة الإغاثة التركية حينها أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 107 قتلى وأكثر من ألف مصاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كوارث

مصرع 6 بأمطار طوفانية وتعليق الدراسة بالإسكندرية

من سيول ضربت الإسكندرية (مواقع التواصل الإجتماعي)

يكتسح مانيلا قريبا.. مليون نازح بسبب الإعصار "غوني" شرق الفلبين

31 مليون شخص قد يتأثرون بإعصار "غوني" (غيتي)

زلزال جديد يضرب إزمير وارتفاع حصيلة الضحايا.. أردوغان: نبني منازل جديدة للمتضررين

البلدان تعهدا بمساعدة بعضهما.. قتلى وجرحى بزلزال بين سواحل تركيا واليونان

الزلزال تسبب في تهدم عدد من المباني السكنية بالكامل في إزمير (الأناضول)
الأكثر قراءة

وفد أمني مصري يصل طرابلس.. ووزير دفاع تركيا يتفقد قواته في ليبيا ويتوعد حفتر

زيدان و5 لاعبين.. تفاصيل الاجتماع الذي أوقف النزيف وأنقذ ريال مدريد

اللاعبون لم يفقدوا الثقة في زيدان رغم عدم رضاهم على عدد من خياراته الفنية (غيتي)

اقتادهم الجنود وخلعوا ملابسهم وأوسعوهم ضربا.. مآسي الهجرة إلى أوروبا زمن الجائحة

قال العديد من المهاجرين إن أشد الانتهاكات والاعتداءات يقوم بها أفراد يرتدون ملابس سوداء مع أقنعة (الجزيرة)

تذكرة طيران وأوراق سيارته الجديدة.. محمد رمضان ينجو من عقوبة التطبيع

نقابة المهن التمثيلية المصرية تغلق ملف أزمة محمد رمضان في قضية التطبيع مع إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)