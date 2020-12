واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وقائد عسكري يقلل من خطر المواجهة.. ترامب يتوعد إيران إذا قُتل أي أميركي

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب -عبر تويتر- أنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال قُتل أي أميركي، وعليها أن تفكر مليا. في حين اتفق مسؤولو الأمن القومي الأميركي على عدة خيارات للتعامل مع طهران.

وأضاف ترامب أن السفارة الأميركية في بغداد تعرضت لهجوم بصواريخ مصدرها إيران، وتابع "ونسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق".

وأرفق ترامب تغريدته بصور 3 صواريخ، وقال إنها لم تنفجر.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد تقف وراءه "مليشيا مارقة تدعهما إيران". وأضافت أن الهجوم على السفارة لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات، وألحق أضرارا بمبانيها.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم طهران بالمسؤولية عن القصف.

وتعرضت السفارة الأميركية لهجوم في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقال الجيش العراقي إن ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وقال الجيش العراقي إن جماعة "خارجة عن القانون" هي المسؤولة عن الهجوم، وصرح مسؤول أميركي بأنه رغم عدم إصابة أي أميركي في الهجوم، فقد تم إطلاق ما يقرب من 21 صاروخا أصاب عدد منها المبنى.

…Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020