منح مستشاري التطبيع أوسمة الأمن القومي.. ترامب يصدر قائمة عفو جديدة ومسؤول بارز: إنه يكافئ المتآمرين معه

منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عددا من كبار مستشاريه أوسمة الأمن القومي مكافأة لهم عن دورهم في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، كما أصدر البيت الأبيض قائمة جديدة تضم 26 شخصا شملهم العفو الرئاسي، و3 أشخاص خففت أحكامهم.

وأعطى ترامب وسام الأمن القومي لوزير خارجيته مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا.

وقال البيت الأبيض في بيان "بفضل جهود هؤلاء الأفراد لن تكون المنطقة كما كانت؛ إذ إنها تتجاوز أخيرا صراعات الماضي".

وأبرمت إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية اتفاقيات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في إطار ما تصفها الولايات المتحدة "اتفاقيات إبراهام".

ويأمل كبار المسؤولين الأميركيين في إبرام اتفاقية أخرى قبل انتهاء ولاية ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.

وتعود سلطة الرئيس الأميركي في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 بموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.

قرارات العفو

وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض قائمة جديدة تضم 26 شخصا شملهم العفو الرئاسي و3 أشخاص خففت أحكامهم.

وعفا ترامب عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها عفو الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة من ولايته.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر -والد صهره- أصدر ترامب أيضًا عفوا عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون.

وأدين تشارلز كوشنر -والد جاريد- بتهم تلاعب ضريبي.

وحكم على مانافورت بـ7 سنوات ونصف السنة في إطار قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016. وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

وكان ترامب أصدر أمس الأربعاء عفوا عن 15 شخصا، بينهم مساعدون سابقون له، وأعضاء جمهوريون سابقون في الكونغرس.

ومن بين من تمتعوا بالعفو أمس 4 حراس أمن سابقين في شركة "بلاك ووتر" أدينوا بارتكاب مجزرة خلّفت 14 قتيلا مدنيا في بغداد عام 2007، وحكم عليهم بالسجن فترات طويلة، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية بشأن استخدام متعاقدين خاصين في مناطق الحرب.

وأدرج البيت الأبيض أسماء كل من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد ضمن قائمة العفو التي نشرها، وتنص على العفو عن 15 مدانا بالكامل وتخفيف عقوبة 5 آخرين.

وذكر بيان البيت الأبيض أن قرار الإعفاء يحظى بـ"دعم واسع من قِبَل الرأي العام ومسؤولين منتخبين"، مضيفا أن لدى من وصفهم بالمحاربين الأربعة "تاريخا طويلا لخدمة وطنهم".

كما شملت القائمة جورج بابادوبولوس المساعد السابق لحملة ترامب الانتخابية، والمحامي الهولندي أليكس فان دير زوان، اللذين أقرّا بالذنب خلال تحقيقات مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وعضوي الكونغرس السابقين دنكان هانتر وكريس كولينز، إضافة إلى عنصرين من حرس الحدود أدينا بإطلاق النار على مهاجر غير نظامي عام 2006.

ونهاية الشهر الماضي، عفا ترامب عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أدين بالكذب بشأن اتصالاته مع روسيا أثناء التحقيق في تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.

ردود فعل

وقال المساعد السابق لوزير العدل جون يو إن "سلطة عفو الرئيس محدودة، ولا يمكنه العفو عن مدانين في جرائم على مستوى الولايات والقضايا المدنية، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بعزله. وغير ذلك يمكنه إصدار العفو بشأن أي إدانة جنائية. ويمكن انتقاد الدافع وراء حالات العفو هذه، لكن ذلك لا ينقص من شرعية ودستورية هذه الصلاحية".

وتقول دراسة أجريت حول قرارات العفو التي أصدرها ترامب إن 88% منها مرتبطة بطريقة أو بأخرى بمصالح دونالد ترامب الاقتصادية أو السياسية.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي جيري نادلر إن عفو ترامب عن بول مانافورت وروجر ستون لا يخدم العدالة.

وأضاف نادلر "الرئيس ترامب يوزع مكافآت على المتآمرين معه".

وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي أن ثمة مسجونين يستحقون العفو، لكن ترامب لا يعفو إلا عن الكذابين.

وقال "لا سيادة للقانون مع ترامب، ولا يهمه سوى ما يخدم مصلحته الشخصية".

كما أعلن السيناتور الديمقراطي رون وايدن أن عفو ترامب يزيد الأضرار التي سيلحقها بالديمقراطية في ما تبقى له من أيام كرئيس.

وأضاف أنه على كل سيناتور جمهوري مكّن ترامب من إساءة استخدام السلطة خلال ولايته أن يتحمل المسؤولية.