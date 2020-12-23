البث الحي
أخبار|يمن

تحقيقات فرنسية في شبهات مكاسب غير مشروعة لعائلة الرئيس اليمني الراحل

علي صالح تولى رئاسة اليمن أكثر من 3 عقود (رويترز)
علي صالح تولى رئاسة اليمن أكثر من 3 عقود (رويترز)
23/12/2020

أعلن الادعاء الفرنسي المتخصص في القضايا المالية أن تحقيقا أوليا، في شبهة اختلاس أموال، قد فتح للاشتباه في تحقيق عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا.

وجاءت هذه المعلومات لتؤكد ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية من أن عائلة الرئيس الراحل اشترت منذ عام 2005 شققا عدة غرب العاصمة باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليوروهات.

وأضافت ليبراسيون أن ابنه البِكر أحمد علي عضو بالشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه، وأنه تم تحويل 3 مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.

أحمد صالح كان عضوا بالشركة المدنية العقارية التي أنشئت لعمليات الشراء بفرنسا (رويترز)

وأحمد علي صالح هو قائد سابق للحرس الجمهوري، وهي قوات نخبة أنشأها والده بالجيش، وكان سياسيا وسفيرا بالإمارات. وكحال والده، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية أصوله عام 2015.

وفتحت النيابة الوطنية المالية هذا التحقيق عام 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، وأكدت أن التحقيقات ما زالت جارية.

وتولى علي صالح (75 عاما) الرئاسة لأكثر من 3 عقود، وقد أُجبر على التنازل عن السلطة في فبراير/شباط 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي بعد أكثر من عام من احتجاجات شعبية في ظل "الربيع العربي". وقد اغتيل الرئيس السابق في ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

المساعدات العسكرية وحقوق الإنسان بمصر.. مواقع التواصل تتفاعل مع قرار الكونغرس وتصريحات ترامب

ترامب (يسار) يستقبل السيسي في البيت الأبيض بحميمية (الجزيرة)

ردا على خبر إنتاج سيارة آبل.. ماسك يذكر قصة رفض عرضه لبيع تسلا

تسلا كافحت خلال عامي 2017 و 2018 لزيادة الإنتاج بكميات كبيرة من طراز 3 سيدان (غيتي إيميجز)

مستقبل لسان الضاد خارج بلاده.. البوسنيون يضربون المثل في حب اللغة العربية

الكاتب البوسني سرايكيتش يقرأ إحدى قصائد محمود درويش بمهرجان الشعر بسراييفو 2008 (الجزيرة)

ميدل إيست آي: فاتورة الإنفاق الأميركي.. 5 هدايا لإسرائيل

تشريع الكونغرس يفرض شروطا صارمة على مساعدة السلطة الفلسطينية (رويترز)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)