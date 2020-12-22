واشنطن بوست: إدراة ترامب تدرس طلبا بمنح حصانة قانونية لولي العهد السعودي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) عن وثائق قانونية رسمية اطلعت عليها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس طلبا من الحكومة السعودية لمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحصانة القانونية.

وأوضحت واشنطن بوست أنه في الحالات المماثلة، فإن وزارة الخارجية تستشير وكالات حكومية أخرى قبل إصدار توصيتها بمنح الحصانة إلى وزارة العدل، والتي يعتبر طلبها الرسمي ملزما للمحاكم الفدرالية.

ومن شأن هذه الحصانة، أن تحمي ولي العهد السعودي من أي قضايا مرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأميركية.