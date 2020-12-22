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غوتيريش يعين النرويجي وينسلاند منسقا للسلام بالشرق الأوسط وملادينوف مبعوثا إلى ليبيا

وينسلاند شغل منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط (الفرنسية)
وينسلاند شغل منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط (الفرنسية)
22/12/2020

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، في منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف الذي عين في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

وشغل الدبلوماسي وينسلاند منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكان قد التحق بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية عام 1983، كما عمل ممثلا للنرويج لدى السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2011، وسفيرا لبلاده لدى مصر وليبيا في الفترة من 2012 إلى 2015.

كما عين غوتيريش، ملادينوف في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وهو المنصب الشاغر منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مارس/آذار الماضي.

ملادينوف عين في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا (الأناضول)

وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.

وقبل أيام بعث غوتيريش رسالة رسمية إلى مجلس الأمن بشأن رغبته في تعيين نيكولاي ملادينوف في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

وقد وافق أعضاء مجلس الأمن على قراري الأمين العام اللذين أنهيا شهورا من التجاذبات بين أعضاء المجلس بشأن مقترح أميركي لتقسيم الدور في ليبيا، ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة ويركز آخر على الوساطة في الصراع.

ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر/أيلول، لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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