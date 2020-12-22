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شاهد.. أردوغان صديق قديم.. الكاظمي يعلق على لقطة تعديل قميصه من الرئيس التركي

الرئيس التركي أثناء تعديل ياقة الكاظمي خلال استقباله في أنقرة الخميس الماضي (مواقع التواصل)
الرئيس التركي أثناء تعديل ياقة الكاظمي خلال استقباله في أنقرة الخميس الماضي (مواقع التواصل)
22/12/2020

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن جانب من تفاصيل زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عقده بوقت متأخر من ليلة أمس، بحضور وزراء وقادة أمنيين.

وقال الكاظمي إن تركيا مستعدة لصرف منحة قدرها 5 مليار دولار كانت قد منحتها للعراق في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، مشيرا إلى الاستقبال الكبير الذي حظي به في تركيا ووصفه بأنه استقبال يليق بالعراق.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي استغرابه من التركيز على حركة تعديل قميصه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا "نعم الرئيس التركي صديقي، صديق قديم وعدل قميصي، شنو المشكلة"؟، متسائلا هل هذه هي مشكلة العراق؟

وكان أردوغان ظهر في لقطة مصورة أثارت الجدل وهو يقوم بتعديل ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لأنقرة التي جرت الخميس الماضي.

ورصدت الكاميرات التي غطت مراسم استقبال الكاظمي لحظة نزوله من السيارة، وترحيب أردوغان به، وتبادل التحية بينهما، لكن الرئيس التركي سرعان ما مد يده ورتب ياقة قميص الكاظمي.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بين من اعتبرها بادرة لطيفة ونوعا من الودية، ومن رأى فيها كسرا للبروتوكول الرئاسي ونادرا ما يقوم المضيف بتعديل ملابس الضيف، في حين ذهب آخرون لأبعد من ذلك واعتبروها رسالة سياسية.

وكان الكاظمي زار أنقرة الخميس الماضي على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئيس التركي وبحث معه تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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