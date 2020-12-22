كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن جانب من تفاصيل زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عقده بوقت متأخر من ليلة أمس، بحضور وزراء وقادة أمنيين.

وقال الكاظمي إن تركيا مستعدة لصرف منحة قدرها 5 مليار دولار كانت قد منحتها للعراق في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، مشيرا إلى الاستقبال الكبير الذي حظي به في تركيا ووصفه بأنه استقبال يليق بالعراق.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي استغرابه من التركيز على حركة تعديل قميصه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا "نعم الرئيس التركي صديقي، صديق قديم وعدل قميصي، شنو المشكلة"؟، متسائلا هل هذه هي مشكلة العراق؟

الكاظمي

اوردوغان صديقي وعدل لي ياقة قميصي. لكنني عدت بخمسة مليارات دولار منحة تركية للعراق تنفيذا لتعهدات انقرة في مؤتمر الكويت لإعمار العراق. pic.twitter.com/ppNEOPVgr1 — هادي جلو مرعي (@pdciraq19) December 22, 2020

وكان أردوغان ظهر في لقطة مصورة أثارت الجدل وهو يقوم بتعديل ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لأنقرة التي جرت الخميس الماضي.

ورصدت الكاميرات التي غطت مراسم استقبال الكاظمي لحظة نزوله من السيارة، وترحيب أردوغان به، وتبادل التحية بينهما، لكن الرئيس التركي سرعان ما مد يده ورتب ياقة قميص الكاظمي.

Başkan Erdoğan davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin gömleğini düzeltiyor. Sadece milletinin değil coğrafyanın da üzerine titriyor. pic.twitter.com/dksCFJ6x7I — Selâmi Haktan (@slmhktn) December 17, 2020

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بين من اعتبرها بادرة لطيفة ونوعا من الودية، ومن رأى فيها كسرا للبروتوكول الرئاسي ونادرا ما يقوم المضيف بتعديل ملابس الضيف، في حين ذهب آخرون لأبعد من ذلك واعتبروها رسالة سياسية.

وكان الكاظمي زار أنقرة الخميس الماضي على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئيس التركي وبحث معه تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.