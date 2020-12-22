البث الحي
أخبار|سودان

بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. الكونغرس الأميركي يقر تشريعا يعيد الحصانة السيادية للسودان

بموجب التشريع ستفرج واشنطن عن أموال ليسدد بها السودان جزءا من ديونه الخارجية (الجزيرة)
بموجب التشريع ستفرج واشنطن عن أموال ليسدد بها السودان جزءا من ديونه الخارجية (الجزيرة)
22/12/2020

أقر الكونغرس الأميركي تشريعا أعاد بموجبه الحصانة السيادية للسودان الذي كان ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقد أعطى التشريع الجديد صبغة رسمية لقرار الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من اللائحة المذكورة على أن يُرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه.

وبموجب التشريع ستفرج واشنطن عن أموال ليسدد بها السودان جزءا من ديونه الخارجية، كما سيتيح له التشريع الاستفادة من مساعدات تقدر بـ700 مليون دولار لفترة تمتد حتى سبتمبر/أيلول 2022.

من جهتها، قالت وزارة العدل السودانية إن إجازة الكونغرس تشريعا باسترداد الحصانة السيادية للسودان تتيح إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم سابقا ضده، فيما تستمر القضايا المتعلقة بأحداث هجمات سبتمبر/أيلول وفق قانون الإرهاب لا قانون جاستا.

ويتعلق التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي جرى التوصل إليها بين حكومتي السودان والولايات المتحدة، وحذف من خلالها السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى.

ويقضي التشريع بشطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في قضايا تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، والمدمرة كول، ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقضي التشريع أيضا باستمرار القضايا المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول وفق قانون الإرهاب لا وفق قانون جاستا كما طلب السودان.

وكشفت الوزارة أن المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان بلغت نحو مليار و100 مليون دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه إلى البنك الدولي لسداد متأخرات السودان.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب رسميا، وقال في بيان إن ذلك يمثل تحولا جذريا في العلاقة الثنائية بين البلدين نحو مزيد من التعاون والدعم للانتقال الديمقراطي في السودان.

وأضاف بومبيو أن حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب "تحقق بفضل جهود الحكومة المدنية الانتقالية في الخرطوم التي مهدت الطريق لعهد جديد بعيدا عن نظام (الرئيس المعزول عمر) البشير".

بدوره، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن رفع اسم بلاده من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" سيدعم الانتقال الديمقراطي، وسوف يعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

الذكرى الثانية للثورة.. الجيش السوداني يغلق الطرق وسط الخرطوم والبرهان يتعهد بحماية "مكتسبات الثورة"

أغلق الجيش السوداني كل الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم تحسبا لاحتشاد المتظاهرين في الذكرى الثانية للثورة، في حين تعهد عبد الفتاح البرهان اليوم “بحماية الثورة السودانية ومكتسباتها”.

المزيد من أخبار

بينهم أسماء الأسد.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في سوريا

الإدارة الأميركية اتهمت أسماء الأسد بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي (الفرنسية)

فورين بوليسي: بعد عام من احتجاجات.. قانون التجنيس مسلمو الهند ما زالوا يعيشون في خوف

مظاهرة سابقة ضد قانون التجنيس في نيودلهي (رويترز)

القوات التركية في ليبيا.. البرلمان يوافق على تمديد مهمتها 18 شهرا

البرلمان وافق على مذكرة رئاسية توضح أهمية تواجد القوات التركية في ليبيا (الجزيرة)

نووي إيران بمجلس الأمن.. أوروبا تتمسك بالاتفاق وأميركا تدعو لمراجعته ومطلب جديد من إسرائيل ودول عربية

الاتفاق النووي الإيراني يكتسب زخما جديدا مع قرب رحيل الإدارة الأميركية الحالية (رويترز)
الأكثر قراءة

تجارب على السلالة الجديدة.. كورونا يقترب من البابا وقفزة بوفيات بريطانيا والعراق يحجز كميات من اللقاح

انتقد القرآن وأوجب الغناء وألّف الكتب "الملعونة".. هل كان ابن الراوندي أشهر الملاحدة في التاريخ الإسلامي؟

ماذا تعرف عن أقلية الشبك في العراق؟ وكيف اندثرت لغتهم؟

شبك العراق يتميزون بلباس تقليدي قديم يختلف عن أزياء القوميات الأخرى (الجزيرة)

التطعيم لن يحقق مناعة القطيع.. وخبير يقترح خطة للقضاء على كورونا

التطعيم جزء من الحل لجائحة كورونا وليس الحل الكامل (غيتي)