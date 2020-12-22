الكنيست يواجه احتمال حل نفسه.. إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة خلال عامين

بعد الفشل في التوصل إلى تسوية الليلة الماضية وفي غياب اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الموازنة في إسرائيل، فإنه من المتوقع أن يحل الكنيست نفسه منتصف ليل الثلاثاء، لتتجه إسرائيل نحو انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الرابعة خلال عامين تقريبا.

وقد أخفق الائتلاف الحاكم في إسرائيل في تمرير قانون بالقراءة الأولى، وهو ما كان سيتيح له تأخير موعد إقرار مشروع الموازنة العامة في الكنيست، وإذا لم يتمكن النواب من الاتفاق على تسوية أخرى في غضون ساعات، فسيؤدي ذلك إلى حل الكنيست تلقائيا، والتوجه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ورفض الكنيست، ليل أمس بأغلبية 49 نائبا (من أصل 120) مقابل 47، المصادقة على مشروع القانون الذي طرحه الائتلاف الحاكم، لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، وهو ما كان سيجنب البلاد الذهاب لجولة انتخابات جديدة.

والحكومة الإسرائيلية الحالية تم تشكيلها بموجب اتفاق في أبريل/نيسان الماضي بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف أزرق-أبيض برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس.

الكنيست أخفق بالمصادقة على مشروع القانون الذي طرحه الائتلاف الحاكم لتأجيل إقرار الميزانية (الجزيرة)

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون ما اعتبرته صحيفة يديعوت أحرونوت انهيارا للتحالف الحاكم على الهواء.

وانضمت العضو بالكنيست عن حزب الليكود ميخال شير إلى المعارضة التي صوتت ضد مشروع القانون، وسط أنباء عن إمكانية انتقالها إلى حزب أمل جديد الذي أسسه مؤخرا جدعون ساعر المنشق هو الآخر عن حزب نتنياهو.

كما غابت العضو عن الليكود شارين هاسكل عن التصويت، ورفضت الرد على العديد من الاتصالات، بحسب المصدر ذاته.

وأعلن الناطق باسم الائتلاف وكتلة الليكود ميكي زوهار في بيان عقب التصويت الفاشل أنه سيطالب بإعلان شير وهاسكل منشقتين عن الحزب، مضيفا "صوتت شير بخلاف موقف الكتلة وهاسكل رفضت المجيء للتصويت على خلاف موقف الليكود الذي فعل ما بوسعه لمنع الذهاب للانتخابات.

في المقابل، صوت 3 نواب من أزرق-أبيض على ضم مشروع القانون، إذ ظهرت الاثنين بوادر تمرد داخل التحالف بعد توصله إلى اتفاق مع الليكود، قد يلغي الذهاب لانتخابات مبكرة جديدة.

وقضى الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس، مساء الأحد، بحسب بيان مشترك، بتأجيل تمرير ميزانية الدولة لعام 2020 حتى نهاية الشهر الجاري، وميزانية 2021 حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، كفرصة أخيرة قبل حلّ الكنيست والذهاب لانتخابات.

وكان جوهر الخلاف بين نتنياهو وغانتس هو أن الأول يسعى إلى إقرار ميزانية لعام واحد، في حين يصر الثاني على ميزانية لمدة عامين.

وإذا ما حل الكنيست نفسه، فستجرى جولة الانتخابات القادمة في 23 مارس/آذار 2021، لتكون الرابعة التي تشهدها إسرائيل خلال عامين