البث الحي لقناتي "مباشر" و"الوثائقية" على الجزيرة نت

بات بإمكان متصفحي موقع "الجزيرة نت" مشاهدة البث الحي المباشر لقناتي الجزيرة مباشر والجزيرة الوثائقية، وذلك بعد أحدث إصدار لنظام نشر الموقع قبل أيام.

وبذا تنضم القناتان إلى خدمة البث الحي المباشر لقناة الجزيرة الإخبارية التي يوفرها موقع "الجزيرة نت" لجمهوره على مدار الساعة عبر قائمة التصفح الرئيسية.

وإذا كنت تتصفح موقع "الجزيرة نت" على جهاز حاسوب فستكون خدمة البث الحي للقنوات الثلاث متاحة أعلى يسار الشاشة، للاختيار من بينها كما هو موضح بالشكل التالي:

البث الحي المباشر لقنوات "الجزيرة" و"مباشر" و"الوثائقية" بات في متناول متصفحي موقع الجزيرة نت (الجزيرة)

أما إن كنت من أكثرية متصفحي "الجزيرة نت" على الموبايل (أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية)، فبوسعك النقر على أيقونة البث الحي الموجودة بجوار القائمة المنسدلة أعلى يسار الصفحة الرئيسية، لتنفتح أمامك صفحة البث الحي بخياراتها الثلاثة، وفقا للشكل التالي:

متصفحو الجزيرة نت عبر أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية بإمكانهم أيضاً متابعة البث الحي المباشر للقنوات (الجزيرة)

وتجدر الإشارة إلى أن بث قناتي الجزيرة الإخبارية والجزيرة مباشر متاح للمشاهدين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما لا يتوفر لمتابعي البث الحي لقناة الجزيرة الوثائقية التي يقتصر بثها الحي على المنطقة مراعاة لحقوق البث الجغرافية.

وسيبدأ موقع "الجزيرة نت" في الفترة القادمة نشر مختارات يومية من إنتاجات موقعي الجزيرة مباشر والجزيرة الوثائقية على صفحته الرئيسية لإتاحتها لجمهور أوسع.

ويحتفي موقع "الجزيرة نت" خلال أيام بذكرى انطلاقته الـ20 التي تتواكب مع تحقيق الموقع معدلات إقبال وتفاعل غير مسبوقة من جانب الجمهور مع محتواه الإخباري والمنوع، وخصوصاً في العامين الأخيرين بعد إعادة تصميم صفحته الرئيسية واستحداث أبواب جديدة مثل صفحة تراث التي تحظى بمتابعة ملحوظة من جانب القراء.