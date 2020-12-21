كوشنر في تل أبيب اليوم.. ووفد أميركي إسرائيلي يتوجه إلى المغرب غدا

يصل إلى إسرائيل اليوم الاثنين وفد أميركي بقيادة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث سيجري لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.

ومن المرتقب أن يرافق الوفد الأميركي وفد إسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط إلى المغرب غدا، في رحلة جوية مباشرة هي الأولى منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط قبل أسبوعين.

وقالت مصادر في تل أبيب إن الوفدين سيوقعان على اتفاقات لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط في مجالات تعاون عدة.

ويضم الوفد الأميركي الذي سيصل إلى إسرائيل الموفد الخاص للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، بالإضافة لمسؤولين كبار آخرين عكفوا على التقدم في تحقيق اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وتعتزم شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" تسيير رحلة مباشرة إلى العاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، ستكون الأولى منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين قبل أسبوعين.

ولم يصدر إعلان رسمي مغربي بشأن تلك الرحلة، لكن المملكة أعلنت، الخميس، أنها "قررت الشروع في تنزيل وتفعيل إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي"، من دون أن تحدد موعدا لذلك.

3 أعلام و3 لغات

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية (خاصة) "ستوضع على الطائرة، التي ستقوم بالرحلة، أعلام إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كلمة (سلام) باللغات العبرية والعربية والإنجليزية".

وتابعت أن "وفدا أميركيا وآخر إسرائيليا سيكونان على متن الرحلة من تل أبيب إلى الرباط".

ومن المتوقع أن يترأس جاريد كوشنر الوفد الأميركي، بينما يترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شباط، بحسب القناة.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركتا طيران إسرائيليتان، بينهما "إلعال" وهي الكبرى في إسرائيل، أنهما جاهزتان لتسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمغرب.

وجاء ذلك عقب إعلان ترامب، في اليوم نفسه، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

لكن الرباط تقول إن الأمر ليس تطبيعا وإنما استئناف للعلاقات. وبين البلدين نحو 6 عقود من التعاون في مجالات متعددة.

ولن تكون رحلة الثلاثاء هي الأولى بين البلدين، إذ كانت تجمع الرباط وتل أبيب علاقات دبلوماسية على مستوى منخفض، جمدها المغرب في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000.

وبإعلان المغرب استئناف علاقاته الدبلوماسية مع تل أبيب، يصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010.